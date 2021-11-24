На каком масле запрещено жарить: мало кто об этом знает

Без масла не обходится ни одна хозяйка на своей кухне. Однако, не все знают, как правильно пожарить блюдо, чтобы оно не потеряло полезные элементы. Поэтому нужно знать, какое масло лучше всего подходит для жарки.

Об этом рассказала нутрициолог Богдана Тарасюк на своей странице в Instagram .

Какое масло подходит для жарки

Кокосовое масло

Так, кокосовое масло на 90% состоит из насыщенных жиров, которые делают его устойчивым к нагреванию, поэтому на нем можно жарить.

При комнатной температуре это масло полутвердое и может долго храниться. Однако, нужно избегать пластиковых тар и не переедать. Также это масло может повысить уровень холестерина в организме.

Кокосовое масло подходит для жарки (pixabay)

Масло какао

Изготавливают его из бобов какао. В частности, в черном и молочном шоколаде содержится одинаковое количество жиров. Однако, в темном меньше сахара. Жарить на таком масле также можно.

Масло авокадо

Масло содержит большое количество мононасыщенных жирных кислот, поэтому оно подходит для жарки.

На масле авокадо можно жарить (pixabay)

На каких маслах запрещено жарить

Оливковое масло

Это масло может повысить уровень "полезного" холестерина и снизить уровень "вредного" в организме человека. Также, если ее употреблять на постоянной основе, то продолжительность жизни будет длиннее. Поэтому употреблять ее можно лишь в сыром виде.

На оливковом масле запрещено жарить (pixabay)

Льняное масло

Масло содержит большое количество растительной формы Омега-3 и других полезных кислот. Однако для приготовления горячих блюд не подходит. Кроме того, срок годности такого масла составляет всего 30 суток после открытия. А хранить ее нужно в темном месте.

На льняном масле запрещено жарить (pixabay)