Вот как быстро избавиться от запаха жареной рыбы: просто бросьте это в масло

Как избавиться от запаха рыбы

Если вы уже пожарили рыбу, то есть несколько способов, которые помогут быстро избавиться от запахов в доме.

Используйте белый уксус

Чтобы этот ингредиент эффективно впитывал неприятные запахи жарки, просто нагрейте или вскипятите уксус в кастрюле, не накрывая крышкой, в течение 6 минут. Пара избавит вашу кухню от неприятного запаха жареной рыбы.

Лимон и гвоздика

В сочетании эти два ингредиента эффективно избавляются от стойких запахов. В кастрюлю нужно налить немного воды, добавить лимонный сок и 3 гвоздики. Дальше все вскипятить, не накрывая кастрюлю.

Пищевая сода

Чтобы избавиться от запаха сырой рыбы в кухонной раковине, поможет обычная пищевая сода. Просто используйте его в виде пасты, смешав чашку соды с небольшим количеством воды. Затем нанесите эту смесь на раковину, протирая губкой. Это поможет устранить неприятные запахи.

Как предотвратить запах рыбы во время жарки

Веточка петрушки

Во время жарки рыбы в масло нужно бросить веточку петрушки. Таким образом, запах концентрируется на петрушке и не распространяется по всему дому. Также этот способ уменьшает разбрызгивание масла.

Ваниль

Если погрузить стручок ванили в масло, то он поглотит запах жарки.