Ось як потрібно заморожувати полуницю, щоб вона не втрачала смак. Три найкращі способи
Настав пік сезону полуниці, а це означає, що саме зараз найкраще її заготовляти на зиму. Найпростіший спосіб, звичайно ж, це заморожування. Але навіть тут треба знати певні секрети, які допоможуть зберегти максимум смаку та користі у ягодах.
Про те, як найкраще заморожувати полуницю, розповіла кулінарний блогер Anny Cooking в Instagram.
Як підготувати полуницю до заморозки
Для заготівлі підходять тільки стиглі непошкоджені плоди. Тому ретельно перегляньте полуницю й виберіть найкращі ягоди для заморозки. Обов'язково відділіть плодоніжку, а тоді добре помийте плоди.
У жодному разі не можна заморожувати немиту полуницю, оскільки на ній можуть бути спори плісняви, грибок чи навіть личинки комах.
У полуничному пюре
Велику полуницю викладіть у контейнери, іншу частину полуниці збийте в пюре, протріть через сито від кісточок, залийте полуничним пюре цілу полуницю, накрийте кришкою і заморозьте.
Шматочками у цукрі
Цей варіант підходить для приготування начинок для пирогів/вареників/галети/кексів. Кожну полуницю розділіть на 2-3 шматочки, викладіть шар в контейнер, присипте зверху цукром і так декілька шарів. Заморозьте.
Цілою
Покладіть рушничок на дошку чи найменшу полицю в холодильнику, на нього розкладіть миту полуницю. Заморозьте, а тоді розфасуйте по порційних пакетах. Рушник потім легко відпирається від полуниці - просто залийте його окропом.
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