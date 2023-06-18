Вот как нужно замораживать клубнику, чтобы она не теряла вкус. Три лучших способа

Наступил пик сезона клубники, а это значит, что именно сейчас лучше всего ее заготавливать на зиму. Самый простой способ, конечно, это замораживание. Но даже здесь нужно знать некоторые секреты, которые помогут сохранить максимум вкуса и пользы в ягодах.

О том, как лучше замораживать клубнику, рассказала кулинарный блогер Anny Cooking в Instagram.

Как подготовить клубнику к заморозке

Для заготовки подходят только спелые неповрежденные плоды. Поэтому тщательно выбирайте самые лучшие ягоды для заморозки. Обязательно отделите плодоножку, затем хорошо помойте плоды.

Ни в коем случае нельзя замораживать немытую клубнику, поскольку на ней могут быть споры плесени, грибок или даже личинки насекомых.

В клубничном пюре

Большую клубнику положите в контейнеры, другую часть клубники взбейте в пюре, перетрите через сито от косточек, залейте клубничным пюре целую клубнику, накройте крышкой и заморозьте.

Кусочками в сахаре

Этот вариант подойдет для приготовления начинки для пирогов/вареников/галеты/кексов. Каждую клубнику разделите на 2-3 кусочка, разложите слой в контейнер, посыпьте сверху сахаром и так несколько слоев. Потом заморозьте.

Целой

Положите полотенце на доску или самую маленькую полку в холодильнике. Разложите клубнику. Заморозьте и затем поместите в порционные пакеты. Полотенце потом легко отстирывается от клубники - просто залейте его кипятком.