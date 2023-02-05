Ось як навчити кота ходити на унітаз: прості кроки для терплячих хазяїв

Як привило, коти разом з добрими милими емоціями приносять в дім своїм власниками і певні клопоти, серед яких - турбота про чистоту лотка після ходіння улюбленця в туалет, що не рідко пов'язане зі збиранням розкиданого наповнювача, миттям слідів від лапок на підлозі тощо.

Такі проблеми насправді вирішити нескладно, треба лише привчити мурзатого до унітаза. Як це зробити без особливих зусиль - читайте у матеріалі нижче .

Також рекомендують, якщо ваша кішка трохи боїться води в мисці, додати у воду трохи наповнювача, і тварина асоціюватиме запах з унітазом.

Зауважимо, що процес привчання до туалету покликаний сформувати поведінку вашої кішки та в результаті навчити її користуватися унітазом обережно. За терпіння на вас може чекати нагорода, позитивні сторони якої будь-якому власнику домашніх тварин складно недооцінити.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому кота не можна годувати з рук, та чому ветеринари категорично проти такої "харчової звички" у тварини.

А також перед цим писали про те, які кімнатні рослини отруйні для домашніх тварин, і через їх листя або квітку хвостатий улюбленець може отримати важке отруєння.