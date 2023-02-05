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Вот как научить кота ходить на унитаз: простые шаги для терпеливых хозяев

Фото: как приучить котов ходить на унитаз (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Как привило, коты вместе с добрыми милыми эмоциями приносят в дом своим владельцами и определенные хлопоты, среди которых - забота о чистоте лотка после хождения питомца в туалет, что не редко сопряжено с уборкой разбросанного наполнителя, мытьем следов от лапок на полу и так далее.

Такие проблемы на самом деле решить несложно, нужно лишь приучить мурзатого к унитазу. Как это сделать без особых усилий - читайте в материале ниже.

Отметим, что процесс приучения к туалету призван сформировать поведение вашей кошки и в итоге научить ее пользоваться унитазом осторожно. За терпение вас может ждать награда, положительные стороны которой любому владельцу домашних животных сложно недооценить.

Простые шаги, чтобы привить котам привычку ходить на унитаз

  • Переместите кошачий лоток в место рядом с унитазом. Убедитесь, что кошке удобно пользоваться им, , и держите до тех пор, пока животное не привыкнет к этому новому месту.
  • Постепенно увеличивайте высоту лотка. Под низ можно добавлять плоские невысокие коробки либо стос газет или журналов и так далее.
  • Каждый день постепенно перемещайте лоток в туалете поближе к унитазу, пока он не окажется прямо над сиденьем. Продолжайте удалять наполнитель из коробки, пока не останется только тонкий слой.
  • Теперь можно заменить лоток на специальный "тренировочный диск" - важно убедиться, что такая коробка выдерживает вес вашей кошки. Подобные тренажеры можно купить или сделать самостоятельно из подручных средств.

Вот как создать тренировочный ящик своими руками:

  1. Поднимите туалетный лист и приклейте кусок вощеной бумаги, покрывающий все сиденье унитаза.
  2. Добавьте смываемый наполнитель на вощеную бумагу.
  3. Поднимите сиденье унитаза и прикрепите к его краям миску или алюминиевую кастрюлю. Опустите сиденье унитаза, чтобы удерживать на месте. Добавьте в лоток немного смываемого наполнителя. Совет: вычищайте наполнитель после каждого использования и добавляйте в чистый наполнитель немного кошачьей мяты.
  4. Далее - учим кошку пользовалась лишь унитазом. Вырежьте отверстие в вощеной бумаге примерно на несколько сантиметров в центре и постепенно увеличивайте размер отверстия, пока крышка почти не исчезнет. Поскольку вы уменьшаете размер крышки, также уменьшите количество мусора соответственно.

  • Не забывайте каждый раз смывать после пользования кошкой унитаза - научить это делать мурзатого питомца едва ли удастся, если это не хвостатый гений.
  • Подарите своему питомцу лакомство после таких походов на унитаз - поощрение кошки за хорошо выполненную работу имеет важное значение для ее успеха.

Также рекомендуют, если ваша кошка немного боится воды в миске, добавить в воду немного наполнителя, и животное будет ассоциировать запах с унитазом.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему кота нельзя кормить с рук, и почему ветеринары категорически против такой "пищевой привычки" у животного.

А также перед этим писали о том, какие комнатные растения ядовиты для домашних животных, и из-за их листьев или цветка хвостатый питомец может получить тяжелое отравление.

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