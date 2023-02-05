Вот как научить кота ходить на унитаз: простые шаги для терпеливых хозяев

Как привило, коты вместе с добрыми милыми эмоциями приносят в дом своим владельцами и определенные хлопоты, среди которых - забота о чистоте лотка после хождения питомца в туалет, что не редко сопряжено с уборкой разбросанного наполнителя, мытьем следов от лапок на полу и так далее.

Такие проблемы на самом деле решить несложно, нужно лишь приучить мурзатого к унитазу. Как это сделать без особых усилий - читайте в материале ниже .

Также рекомендуют, если ваша кошка немного боится воды в миске, добавить в воду немного наполнителя, и животное будет ассоциировать запах с унитазом.

Отметим, что процесс приучения к туалету призван сформировать поведение вашей кошки и в итоге научить ее пользоваться унитазом осторожно. За терпение вас может ждать награда, положительные стороны которой любому владельцу домашних животных сложно недооценить.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему кота нельзя кормить с рук, и почему ветеринары категорически против такой "пищевой привычки" у животного.

А также перед этим писали о том, какие комнатные растения ядовиты для домашних животных, и из-за их листьев или цветка хвостатый питомец может получить тяжелое отравление.