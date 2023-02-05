Ось як навчити кота ходити на унітаз: прості кроки для терплячих хазяїв

Як привило, коти разом з добрими милими емоціями приносять в дім своїм власниками і певні клопоти, серед яких - турбота про чистоту лотка після ходіння улюбленця в туалет, що не рідко пов'язане зі збиранням розкиданого наповнювача, миттям слідів від лапок на підлозі тощо.

Такі проблеми насправді вирішити нескладно, треба лише привчити мурзатого до унітаза. Як це зробити без особливих зусиль - читайте у матеріалі нижче .

Зауважимо, що процес привчання до туалету покликаний сформувати поведінку вашої кішки та в результаті навчити її користуватися унітазом обережно. За терпіння на вас може чекати нагорода, позитивні сторони якої будь-якому власнику домашніх тварин складно недооцінити.

Прості кроки, щоб прищепити котам звичку ходити на унітаз

Перемістіть котячий лоток у місце поряд з унітазом. Переконайтеся, що кішці зручно користуватися ним, і тримайте доти, доки тварина не звикне до цього нового місця.

Поступово збільшуйте висоту лотка. Під низ можна додавати плоскі невисокі коробки або купу газет або журналів і так далі.

Щодня поступово переміщуйте лоток в туалеті ближче до унітаза, поки він не виявиться прямо над сидінням. Продовжуйте видаляти наповнювач із коробки, доки не залишиться лише тонкий шар.

Тепер можна замінити лоток на спеціальний "тренувальний диск" - важливо переконатися, що така коробка витримує вагу вашої кішки. Подібні тренажери можна купити чи зробити самостійно із підручних засобів.

Ось як створити тренувальний ящик своїми руками:

Підніміть туалетний лист і приклейте шматок вощеного паперу, що покриває всі сидіння унітаза. Додайте змивний наповнювач на вощений папір. Підніміть сидіння унітаза та прикріпіть до країв миску або алюмінієву каструлю. Опустіть сидіння унітаза, щоб утримувати на місці. Додайте в лоток трохи наповнювача, що змивається. Порада: вичищайте наповнювач після кожного використання і додайте в чистий наповнювач трохи котячої м'яти. Далі - вчимо кішку користувалася лише унітазом. Виріжте отвір у вощеному папері приблизно на кілька сантиметрів у центрі та поступово збільшуйте розмір отвору, поки кришка майже не зникне. Оскільки ви зменшуєте розмір кришки, також зменшіть кількість сміття відповідно.

Не забувайте щоразу змивати після користування кішкою унітаза - навчити це робити мурзатого улюбленця навряд чи вдасться, якщо це не хвостатий геній.

Подаруйте своєму вихованцю ласощі після таких походів на унітаз - заохочення кішки за добре виконану роботу має важливе значення для її успіху.

Також рекомендують, якщо ваша кішка трохи боїться води в мисці, додати у воду трохи наповнювача, і тварина асоціюватиме запах з унітазом.