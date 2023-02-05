Ось як навчити кота ходити на унітаз: прості кроки для терплячих хазяїв
Як привило, коти разом з добрими милими емоціями приносять в дім своїм власниками і певні клопоти, серед яких - турбота про чистоту лотка після ходіння улюбленця в туалет, що не рідко пов'язане зі збиранням розкиданого наповнювача, миттям слідів від лапок на підлозі тощо.
Такі проблеми насправді вирішити нескладно, треба лише привчити мурзатого до унітаза. Як це зробити без особливих зусиль - читайте у матеріалі нижче.
Зауважимо, що процес привчання до туалету покликаний сформувати поведінку вашої кішки та в результаті навчити її користуватися унітазом обережно. За терпіння на вас може чекати нагорода, позитивні сторони якої будь-якому власнику домашніх тварин складно недооцінити.
Прості кроки, щоб прищепити котам звичку ходити на унітаз
- Перемістіть котячий лоток у місце поряд з унітазом. Переконайтеся, що кішці зручно користуватися ним, і тримайте доти, доки тварина не звикне до цього нового місця.
- Поступово збільшуйте висоту лотка. Під низ можна додавати плоскі невисокі коробки або купу газет або журналів і так далі.
- Щодня поступово переміщуйте лоток в туалеті ближче до унітаза, поки він не виявиться прямо над сидінням. Продовжуйте видаляти наповнювач із коробки, доки не залишиться лише тонкий шар.
- Тепер можна замінити лоток на спеціальний "тренувальний диск" - важливо переконатися, що така коробка витримує вагу вашої кішки. Подібні тренажери можна купити чи зробити самостійно із підручних засобів.
Ось як створити тренувальний ящик своїми руками:
- Підніміть туалетний лист і приклейте шматок вощеного паперу, що покриває всі сидіння унітаза.
- Додайте змивний наповнювач на вощений папір.
- Підніміть сидіння унітаза та прикріпіть до країв миску або алюмінієву каструлю. Опустіть сидіння унітаза, щоб утримувати на місці. Додайте в лоток трохи наповнювача, що змивається. Порада: вичищайте наповнювач після кожного використання і додайте в чистий наповнювач трохи котячої м'яти.
- Далі - вчимо кішку користувалася лише унітазом. Виріжте отвір у вощеному папері приблизно на кілька сантиметрів у центрі та поступово збільшуйте розмір отвору, поки кришка майже не зникне. Оскільки ви зменшуєте розмір кришки, також зменшіть кількість сміття відповідно.
- Не забувайте щоразу змивати після користування кішкою унітаза - навчити це робити мурзатого улюбленця навряд чи вдасться, якщо це не хвостатий геній.
- Подаруйте своєму вихованцю ласощі після таких походів на унітаз - заохочення кішки за добре виконану роботу має важливе значення для її успіху.
Також рекомендують, якщо ваша кішка трохи боїться води в мисці, додати у воду трохи наповнювача, і тварина асоціюватиме запах з унітазом.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому кота не можна годувати з рук, та чому ветеринари категорично проти такої "харчової звички" у тварини.
А також перед цим писали про те, які кімнатні рослини отруйні для домашніх тварин, і через їх листя або квітку хвостатий улюбленець може отримати важке отруєння.