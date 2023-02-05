Вот как научить кота ходить на унитаз: простые шаги для терпеливых хозяев

Как привило, коты вместе с добрыми милыми эмоциями приносят в дом своим владельцами и определенные хлопоты, среди которых - забота о чистоте лотка после хождения питомца в туалет, что не редко сопряжено с уборкой разбросанного наполнителя, мытьем следов от лапок на полу и так далее.

Такие проблемы на самом деле решить несложно, нужно лишь приучить мурзатого к унитазу. Как это сделать без особых усилий - читайте в материале ниже.

Отметим, что процесс приучения к туалету призван сформировать поведение вашей кошки и в итоге научить ее пользоваться унитазом осторожно. За терпение вас может ждать награда, положительные стороны которой любому владельцу домашних животных сложно недооценить. Простые шаги, чтобы привить котам привычку ходить на унитаз Переместите кошачий лоток в место рядом с унитазом. Убедитесь, что кошке удобно пользоваться им, , и держите до тех пор, пока животное не привыкнет к этому новому месту.

Постепенно увеличивайте высоту лотка. Под низ можно добавлять плоские невысокие коробки либо стос газет или журналов и так далее.

Каждый день постепенно перемещайте лоток в туалете поближе к унитазу, пока он не окажется прямо над сиденьем. Продолжайте удалять наполнитель из коробки, пока не останется только тонкий слой.

Теперь можно заменить лоток на специальный "тренировочный диск" - важно убедиться, что такая коробка выдерживает вес вашей кошки. Подобные тренажеры можно купить или сделать самостоятельно из подручных средств. Вот как создать тренировочный ящик своими руками: Поднимите туалетный лист и приклейте кусок вощеной бумаги, покрывающий все сиденье унитаза. Добавьте смываемый наполнитель на вощеную бумагу. Поднимите сиденье унитаза и прикрепите к его краям миску или алюминиевую кастрюлю. Опустите сиденье унитаза, чтобы удерживать на месте. Добавьте в лоток немного смываемого наполнителя. Совет: вычищайте наполнитель после каждого использования и добавляйте в чистый наполнитель немного кошачьей мяты. Далее - учим кошку пользовалась лишь унитазом. Вырежьте отверстие в вощеной бумаге примерно на несколько сантиметров в центре и постепенно увеличивайте размер отверстия, пока крышка почти не исчезнет. Поскольку вы уменьшаете размер крышки, также уменьшите количество мусора соответственно. Не забывайте каждый раз смывать после пользования кошкой унитаза - научить это делать мурзатого питомца едва ли удастся, если это не хвостатый гений.

Подарите своему питомцу лакомство после таких походов на унитаз - поощрение кошки за хорошо выполненную работу имеет важное значение для ее успеха. Также рекомендуют, если ваша кошка немного боится воды в миске, добавить в воду немного наполнителя, и животное будет ассоциировать запах с унитазом.