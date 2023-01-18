Ось як насправді впливає фастфуд на здоров'я: нове дослідження вчених

Фастфуд є улюбленою їжею багатьох українців. Звичайно, ми усі чули про його шкідливість, проте навіть не уявляємо, якими наслідками для організму може обернутись зловживання такою їжею.

Про те, як насправді на здоров'я впливає фастфуд, розповіли на ресурсі WebMD.

Що показало дослідження

Американські вчені проаналізували дані про дієту та показники ожиріння печінки майже у 4000 дорослих. Дослідження виявили зв'язок між нездоровою їжею та виникненням неалкогольної жирової хвороби печінки.

Майже третина людей, які взяли участь у дослідженні отримували 20% або більше щоденних калорій із фастфуду. Зокрема, їли гамбургери, картоплю фрі, піцу тощо.

Дослідження показали, що у людей з ожирінням або діабетом, які отримують одну п’яту або більше калорій з фастфуду, рівень жиру в печінці значно вищий, ніж у тих, хто не їсть такої їжі або споживає її вкрай мало.

З часом ожиріння печінки може призвести до неалкогольного цирозу та раку.

"Якщо люди їдять один раз на день у ресторані швидкого харчування, вони можуть думати, що не завдають шкоди. Однак, якщо цей один прийом їжі становить хоча б одну п’яту їх денних калорій, вони ризикують печінкою", - заявляють автори дослідження.

Науковці радять людям готувати їжу вдома або уважно вибирати страви у меню закладів швидкого харчування.

При цьому зазначають, що ожиріння печінки - не єдиний негативний наслідок споживання фастфуду.

Раніше іспанські дослідники виявили, що люди, які їдять багато шкідливої їжі, з більшою ймовірністю отримають зміни у своїх хромосомах, пов'язані зі старінням.

Три або більше порції так званої "ультра-обробленої їжі" на день подвоюють ризики того, що нитки ДНК і ділянки, що звуться теломерами, які на кінцях хромосом, будуть коротшими, ніж у людей з контрольної групи.