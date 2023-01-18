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Вот как на самом деле влияет фастфуд на здоровье: новое исследование ученых

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Среда 18 января 2023 07:02
Вот как на самом деле влияет фастфуд на здоровье: новое исследование ученых Как фастфуд влияет на организм (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Фастфуд является любимой едой многих украинцев. Конечно, мы все слышали о его вредности, однако даже не представляем, какими последствиями для организма может обернуться злоупотребление такой пищей.

Американские ученые взялись за изучение этого вопроса - и результаты исследования оказались крайне неутешительными...

О том, как на самом деле на здоровье влияет фастфуд, рассказали на ресурсе WebMD.

Что показали исследования

Американские ученые проанализировали данные о диете и показателях ожирения печени почти у 4000 взрослых. Исследования выявили связь между нездоровой пищей и неалкогольной жировой болезнью печени.

Почти треть людей принявших участие в исследовании получали 20% или более ежедневных калорий из фастфуда. В частности, ели гамбургеры, картофель фри, пиццу и т.д.

Исследования показали, что у людей с ожирением или диабетом, получающих одну пятую или более калорий из фастфуда, уровень жира в печени значительно выше, чем у тех, кто не ест такой пищи или потребляет ее крайне мало.

Со временем ожирение печени может привести к неалкогольному циррозу и раку.

"Если люди едят один раз в день в ресторане быстрого питания, они могут думать, что не наносят вреда. Однако если этот один прием пищи составляет хотя бы одну пятую их дневных калорий, они рискуют печенью", - заявляют авторы исследования.

Ученые советуют людям готовить еду дома или внимательно выбирать блюда в меню заведений быстрого питания.

При этом отмечают, что ожирение печени - не единственное негативное последствие потребления фастфуда.

Ранее испанские исследователи обнаружили, что люди, которые едят много вредной пищи, с большей вероятностью получат изменения в своих хромосомах, связанных со старением.

Три или более порции так называемой "ультра-обработанной пищи" в день удваивают риски того, что нити ДНК и участки, называемые теломерами, которые на концах хромосом, будут короче, чем у людей из контрольной группы.

Ранее мы рассказывали о том, при каких условиях картофель становится ядовитым для человека.

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