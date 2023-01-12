Ця популярна риба підвищує тиск! Обмежте її у своєму раціоні

Навіть корисні продукти можуть мати негативний вплив на здоров'я. Так вчені виявили, що популярна риба, яка входить у раціон багатьох людей, здатна підвищувати кров'яний тиск та спричинити розвиток гіпертонії. Певно ви також нею зловживаєте...

Про те, яка риба здатна негативно впливати на показники тиску, повідомляє ресурс Express.co.uk.

Яка риби підвищує тиск

Високий кров'яний тиск, або гіпертонія, є передвісником серйозних проблем зі здоров'ям, таких як інфаркти та інсульти. Показники тиску можуть підійматись у відповідь на неправильні рішення щодо способу життя, зокрема харчування.

Хоча риба й вважається здоровою їжею й славиться вмістом омега-3 жирних кислот, які корисні для здоров’я серця, втім певні її види можуть підвищити показники гіпертонії. Важливий саме спосіб приготування.

За даними Blood Pressure UK, сушена риба може підвищити ризик розвитку високого кров’яного тиску.

В’ялена риба - популярна закуска, яка буває різних смаків і розмірів. Метод сушіння дозволяє видалити воду з риби, подовжуючи термін її зберігання.

Вважається, що більшість в’ялених рибних продуктів містить білок, зберігаючи низький вміст жиру. Однак у в’яленому м’ясі є й потенційно шкідливий інгредієнт для тих, у кого високий артеріальний тиск - сіль.

За даними Blood Pressure UK, сушена риба має особливо високий вміст солі. Тому варто обмежити її кількість у раціоні або знайти альтернативу з меншим вмістом солі.

Саме сіль затримує воду в організмі. Це призводить до збільшення кількості води в крові та створює додатковий тиск на артерії.

Крім того, якщо високий артеріальний тиск уже знаходиться в червоній зоні, сіль може посилити цю проблему.

Надмірне споживання солі може призвести до подальших проблем зі здоров’ям, починаючи від серцевих захворювань і закінчуючи інсультом.

Скорочення споживання звичайної приправи є одним із найпростіших способів знизити показники гіпертонії. Ситуацію можна покращити за кілька місяців обмеження.

Щоб відновити контроль над споживанням солі, спеціалісти рекомендують дивитися на етикетки та уникати продуктів із високим вмістом солі, який становить 1,5 грама або більше на 100 грамів їжі.

Також експерти наголошують, що не варто вживати понад 6 грамів солі на день, що відповідає 2,4 грама натрію.