Ось як насправді виглядає васабі. А те що ми їмо до суші - звичайний хрін

Чому ж нам не подають справжній васабі? Відповідь дуже проста: тоді б суші були дуже дорогими. Адже справжній васабі дуже складно виростити, а в Україні - взагалі неможливо.

Коли ми смакуємо вже звичні для українців японські суші, до яких подається маринований імбир та гострий соус васабі, то навряд чи задумуємося, що ця зелена штука насправді звичайний український хрін пофарбований в зелене.

Що таке справжній васабі, як виглядає рослина і де росте - в матеріалі Styler далі.

Як виглядає васабі

Eutrema wasabi - рослина, з коріння якої роблять зелену пасту васабі. Росте вона по берегах гірських річок, де живиться проточною холодною водою.

І хоча культивувати васабі почали понад тисячоліття тому, технологія вирощування особливо не змінилася - вона так само складна і вартісна.

Так росте васабі (фото: pixabay)

Скуштувати справжню пасту до суші можна в країнах, де рослину вирощують. Коштувати такий сет буде дорого через вартісні складники. В більшості ж ресторанів світу під виглядом васабі - зеленої пасти - подають штучний сурогат із крохмалем, барвниками, гірчицею, хріном.

Васабі - це трав'яниста рослина заввишки 20-60 (рідко до 75) см. Кореневище вертикальне, завтовшки до 3 см, зелене зовні, біле у перерізі. Саме з кореневища виготовляють пасту, яку натирають на спеціальній дощечці-тертці.

Цікаво, що першочергова задача васабі - знезараження. Японський хрін вбиває шкідливі мікроорганізми, які можуть бути в сирій рибі.

Васабі на ринку в Японії (фото: Вікіпедія)

Чому соус такий дорогий

Культивувати цю рослину почали в 9 столітті. Зараз васабі вирощують в Японії, а також на Тайвані, в США, в Китаї, в Кореї і в Новій Зеландії.

Існують два методи вирощування:

в холодній гірській воді в напівпритопленому стані (хон-васабі)

на городі

Другий сорт вважається менш якісним, а васабі, що виріс на березі, відрізняється яскравішим смаком.

Для приготування використовується три або чотирирічне коріння. Саме стільки часу потрібно, щоб корінь набув фірмового смаку.

Васабі натирають на спеціальній тертці (фото: Вікіпедія)

Чи можна купити справжній васабі в Україні

Купити васабі можна у вигляді пасти чи порошку. Це суміш висушеного кореня і звичайного хрону. Якість і вартість товару безпосередньо залежить від співвідношення даних інгредієнтів (чим більше васабі - тим дорожче).

Вартість порошку - від 50 грн за 100 грамів, паста коштує близько 100 грн за 50 грамів.

Чистий васабі - хонвасабі - дорога приправа, яка зустрічається лише у Японії. Справжній корінь коштує при оптовій закупівлі від 160 євро за кілограм.

Дивіться, як росте васабі в Японії: