Вот как на самом деле выглядит васаби. А то что мы едим с суши - обычный хрен

Почему же нам не подают настоящий васаби? Ответ очень прост: тогда суши были бы очень дорогими. Ведь настоящий васаби очень сложно вырастить, а в Украине - вообще невозможно.

Когда мы смакуем уже привычные для украинцев японские суши, к которым подается маринованный имбирь и острый соус васаби, то вряд ли задумываемся, что эта зеленая штука на самом деле обычный украинский хрен, "покрашенный" в зеленое.

Что такое настоящий васаби, как выглядит растение и где растет - в материале Styler дальше.

Как выглядит васаби

Eutrema wasabi - растение, из корней которого делают зеленую пасту васаби. Растет оно по берегам горных рек, где подпитывается холодной проточной водой.

И хотя культивировать васаби начали более тысячелетия назад, технология выращивания особо не изменилась - она столь же сложная и дорогая.

Так растет васаби (фото: pixabay)

Отведать настоящую пасту с суши можно в странах, где растение выращивают. Стоить такой сет будет дорого из-за дорогих составляющих. В большинстве же ресторанов мира под видом васаби - зеленой пасты - подают искусственный суррогат с крахмалом, красителями, горчицей, хреном.

Васаби - это травянистое растение высотой 20-60 (редко до 75) см. Корневище вертикальное, толщиной до 3 см, зеленое снаружи, белое в сечении. Именно из корневища изготовляют пасту, которую натирают на специальной дощечке-терке.

Интересно, что первоочередная задача васаби - обеззараживание. Японский хрен убивает вредные микроорганизмы, которые могут находиться в сырой рыбе.

Васаби на рынке в Японии (фото: Википедия)

Почему соус такой дорогой

Культивировать это растение начали в 9 веке. Сейчас васаби выращивают в Японии, а также на Тайване, в США, Китае, Корее и Новой Зеландии.

Существуют два метода выращивания:

в холодной горной воде в полупритопленном состоянии (хон-васаби)

на огороде

Второй сорт считается менее качественным, а выросший на берегу васаби отличается более ярким вкусом.

Для приготовления используются трех или четырехлетние корни. Именно столько времени нужно, чтобы корень получил фирменный вкус.

Васаби натирают на специальной терке (фото: Википедия)

Можно ли купить настоящий васаби в Украине

Купить васаби можно в виде пасты или порошка. Это смесь высушенного корня и обычного хрена. Качество и стоимость товара напрямую зависит от соотношения данных ингредиентов (чем больше васаби - тем дороже).

Стоимость порошка - от 50 грн за 100 граммов, паста стоит около 100 грн за 50 граммов.

Чистый васаби - хонвасаби - дорогая приправа, которая встречается только в Японии. Настоящий корень стоит при оптовой закупке от 160 евро за килограмм.

Смотрите, как растет васаби в Японии: