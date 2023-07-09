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Вот как на самом деле выглядит васаби. А то что мы едим с суши - обычный хрен

Новина українською →
Воскресенье 09 июля 2023 17:00
Вот как на самом деле выглядит васаби. А то что мы едим с суши - обычный хрен Как выглядит васаби (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Когда мы смакуем уже привычные для украинцев японские суши, к которым подается маринованный имбирь и острый соус васаби, то вряд ли задумываемся, что эта зеленая штука на самом деле обычный украинский хрен, "покрашенный" в зеленое.

Почему же нам не подают настоящий васаби? Ответ очень прост: тогда суши были бы очень дорогими. Ведь настоящий васаби очень сложно вырастить, а в Украине - вообще невозможно.

Что такое настоящий васаби, как выглядит растение и где растет - в материале Styler дальше.

Как выглядит васаби

Eutrema wasabi - растение, из корней которого делают зеленую пасту васаби. Растет оно по берегам горных рек, где подпитывается холодной проточной водой.

И хотя культивировать васаби начали более тысячелетия назад, технология выращивания особо не изменилась - она столь же сложная и дорогая.

Вот как на самом деле выглядит васаби. А то что мы едим с суши - обычный хрен

Так растет васаби (фото: pixabay)

Отведать настоящую пасту с суши можно в странах, где растение выращивают. Стоить такой сет будет дорого из-за дорогих составляющих. В большинстве же ресторанов мира под видом васаби - зеленой пасты - подают искусственный суррогат с крахмалом, красителями, горчицей, хреном.

Васаби - это травянистое растение высотой 20-60 (редко до 75) см. Корневище вертикальное, толщиной до 3 см, зеленое снаружи, белое в сечении. Именно из корневища изготовляют пасту, которую натирают на специальной дощечке-терке.

Интересно, что первоочередная задача васаби - обеззараживание. Японский хрен убивает вредные микроорганизмы, которые могут находиться в сырой рыбе.

Вот как на самом деле выглядит васаби. А то что мы едим с суши - обычный хрен

Васаби на рынке в Японии (фото: Википедия)

Почему соус такой дорогой

Культивировать это растение начали в 9 веке. Сейчас васаби выращивают в Японии, а также на Тайване, в США, Китае, Корее и Новой Зеландии.

Существуют два метода выращивания:

  • в холодной горной воде в полупритопленном состоянии (хон-васаби)
  • на огороде

Второй сорт считается менее качественным, а выросший на берегу васаби отличается более ярким вкусом.

Для приготовления используются трех или четырехлетние корни. Именно столько времени нужно, чтобы корень получил фирменный вкус.

Вот как на самом деле выглядит васаби. А то что мы едим с суши - обычный хрен

Васаби натирают на специальной терке (фото: Википедия)

Можно ли купить настоящий васаби в Украине

Купить васаби можно в виде пасты или порошка. Это смесь высушенного корня и обычного хрена. Качество и стоимость товара напрямую зависит от соотношения данных ингредиентов (чем больше васаби - тем дороже).

Стоимость порошка - от 50 грн за 100 граммов, паста стоит около 100 грн за 50 граммов.

Чистый васаби - хонвасаби - дорогая приправа, которая встречается только в Японии. Настоящий корень стоит при оптовой закупке от 160 евро за килограмм.

Смотрите, как растет васаби в Японии:

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