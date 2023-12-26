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Як часто потрібно мити підлогу в будинку: додайте ці засоби у воду для блиску

Як часто потрібно мити підлогу в будинку (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В сучасному світі залишається зовсім небагато часу на прибирання в будинку. Варто знати, скільки разів буде достатньо мити підлогу в будинку для ідеальної чистоти.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт RealSimple.

Як часто варто мити підлогу

Експерти з прибирання переконані, що мити підлогу потрібно не рідше, ніж раз на тиждень. І найчастіше вологе прибирання потрібно робити у тих кімнатах, де можуть залишитися краплі від води чи пролитих рідин: тобто у ванній кімнаті та на кухні.

Для початку, можна купити спеціальний миючий засіб для підлоги. У магазинах представлений великий вибір різних ароматів, проте вони часто мають занадто нав'язливий запах, тому підійдуть не кожному.

Якщо таких засобів немає під рукою, то їх легко можна замінити.

Оцет

Необхідно налити 2 столових ложки оцту на 5 літрів води і помити цим підлоги. Завдяки цьому способу ви забудете про розводи назавжди.

Шампунь

Багато хто використовує шампунь і миючий засіб для посуду під час прибирання. Деякі сумніваються, чи можна шампунем мити підлогу, однак, по суті, це таке ж миючий засіб, як і будь-який інший.

Сода

Звичайна сода може стати в нагоді і під час прибирання. Розмішайте 50 грамів соди в п'ятилітровому відрі гарячої води і вимийте цим розчином підлогу.

Додамо, що змінювати постільну білизну рекомендовано хоча б один раз на тиждень, але в крайньому разі можна один раз на два тижні. Наволочки на подушках по можливості краще змінювати частіше.

Раковини дезінфікуються та чистяться щодня, навіть якщо на вигляд вони чисті. А кухонні рушники змінюються 1-2 рази на тиждень.

До того ж пилососити потрібно за потреби - якщо немає сильного забруднення, можна перенести на наступний тиждень.

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