Чому не можна мити підлогу після гостей: про цю прикмету мало хто знає

Коли гості пішли, не можна одразу ж прибирати та мити підлогу. Згідно з прикметами, таке поспішне прибирання може викликати лихо. Необхідно зачекати певний час.

Що відомо про прикмету та які проблеми можуть виникнути - читайте на Styler нижче .

Пояснення прикмети

Повір’я свідчить, що в процесі прибирання або викидання сміття стирається пам’ять про людину, яка нещодавно побувала в цьому будинку.

Якщо помили підлогу після гостей, які ще не дісталася свого дому, то в дорозі може статися біда. Тому краще трішки зачекати і тільки тоді навести лад у житлі, якщо залишився невеликий бардак.

Різні гості

Якщо у гостях були родичі, то прибирати в домі не можна 3 дні. Однак, якщо це були свати, то не можна проводити вологе прибирання. Вважається, що так можна "змити" заплановане весілля.

Тому забобонні люди чекають кілька днів, а потім прибирають.

Однак, якщо в гостях побували люди, з якими не хотілося бачитись, тоді можна одразу помити підлогу. Прикмета говорить, що так можна позбутися від негативної енергетики, залишеної гостями.

Окрім того, якщо хтось із членів сім'ї зібрався в дорогу, то відразу мити підлогу після відходу також не рекомендується. Це може стати причиною поганої дороги. Господиня своїми діями може "замити" дорогу.

До того ж категорично заборонено мити підлогу у когось в гостях. Загалом не можна навіть в руки брати віник або швабру. Все тому, що є ймовірність взяти на себе всі біди й нещастя господарів квартири.