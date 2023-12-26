Как часто нужно мыть пол в доме: добавьте эти средства в воду для блеска

В современном мире остается совсем немного времени на уборку дома. Следует знать, сколько раз будет достаточно мыть пол в доме для идеальной чистоты.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт RealSimple.
Эксперты по уборке убеждены, что мыть пол нужно не реже раза в неделю. И чаще всего влажную уборку нужно делать в тех комнатах, где могут остаться капли от воды или пролитых жидкостей: в ванной комнате и на кухне.
Для начала можно купить специальное моющее средство для пола. В магазинах представлен большой выбор различных ароматов, однако они часто обладают слишком навязчивым запахом, поэтому подойдут не каждому.
Если таких средств нет под рукой, их легко можно заменить.
Уксус
Необходимо налить 2 столовые ложки уксуса на 5 литров воды и помыть этим пол. Благодаря этому способу вы забудете о разводах навсегда.
Шампунь
Многие используют шампунь и моющее средство для посуды во время уборки. Некоторые сомневаются, можно ли шампунем мыть пол, однако, по сути, это такое же моющее средство, как и любое другое.
Сода
Обычная сода может пригодиться и во время уборки. Размешайте 50 г соды в пятилитровом ведре горячей воды и вымойте этим раствором пол.
Добавим, что менять постельное белье рекомендовано хотя бы раз в неделю, но в крайнем случае можно один раз в две недели. Наволочки на подушках по возможности лучше менять почаще.
Раковины дезинфицируются и чистятся каждый день, даже если они выглядят чистыми. А кухонные полотенца меняются 1-2 раза в неделю.
К тому же пылесосить нужно при необходимости - если нет сильного загрязнения, можно перенести на следующую неделю.
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