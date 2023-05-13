Швидко пошкодиться: ось які речі категорично не можна прибирати пилососом

Пилосос може бути найуніверсальнішим інструментом у арсеналі очищення. Зокрема, є кілька предметів, які вам потрібно буде очистити іншим способом. Все тому, що вони можуть пошкодити прилад.

Які речі не можна прибирати пилососом - читайте на Styler нижче .

Рідини

Пилосос - це електроприлад, який не повинен піддаватися впливу вологи. Тому всмоктування рідини може пошкодити прилад. У цьому випадку замість пилососа використовуйте ганчірку та віник.

Скло

Варто пам'ятати, що залишки скла можуть пошкодити мішок пилососа та випасти за його межі.

До того ж це не найбезпечніший спосіб позбутися битого скла. Замість приладу краще використовувати для прибирання віник та совок. Також вкінці переконайтеся, що у щітці не залишилося дрібних уламків.

Волосся

Хутро, як і волосся, якщо його надто багато, можуть забити трубу вашого пилососа. Щоб цього уникнути, регулярно прибирайте в домі.

Маленькі речі

Такі дрібні предмети, як монети, ручки та листя рослин можуть засмітити пилосос. Тому перед тим як розпочинати прибирання, ретельно перевірте, чи немає на підлозі такого дрібного сміття.

Попіл

Якщо у пилососі буде багато пилу та попелу, то він може навіть зламатись. Тому краще використовувати віник із совком, а на завершення провести вологе прибирання.