Як за 5 хвилин почистити багато молодої картоплі: прості лайфхаки

У сезон молодої картоплі хочеться побалувати сім'ю стравами з доступного коренеплоду. Однак чистка може забирати багато часу.

Лайфхаком, який допоможе швидко почистити молоду картоплю, поділилась блогерка Юліана під ніком "uliana_85_" у TikTok .

Допоможе сіль

Багато молодої картоплі можна почистити за 5 хвилин. Тільки важливо, що картопля повинна бути молода і дуже свіжа. За розміром - середня або маленька.

Овоч потрібно викласти у каструлю та засипати сіллю грубого помелу. Після цього накрити зверху кришкою та добре потрусити - за цей період картопля очиститься.

В кінці сіль та зайву шкірку добре змийте холодною водою.

Замочування у воді

Для того, щоб швидко почистити молоду картоплю потрібно покласти її в каструлю, накрити кришкою і дати постояти деякий час. Потім потрібно гарненько потрясти і злити воду. При необхідності можна повторити.

Можна також покласти коренеплоди в пакет, і зав'язавши його та потрясти вміст.

Перепад температур

Добре допоможе очистити картоплю від шкірки вплив високих температур. Для цього необхідно залити картоплю окропом і через кілька секунд помістити картоплю в крижану воду. В результаті шкірка повинна злізти.