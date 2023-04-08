Навіщо надрізати картоплю перед посадкою та як правильно це робити

Досвідчені дачники вже з перших днів весни починають замислюватися над тим, що вони будуть вирощувати на своїх ділянках. Під час посадки картоплі дуже важливо правильно розрахувати глибину, аби отримати гарний врожай. Також необхідно правильно підготувати картоплю до висаджування.

Навіщо досвідчені городники надрізають картоплю та як це впливає на майбутній урожай - читайте в матеріалі нижче .

Нащо це робити

Виявляється, надрізи на бульбах дозволяють розбудити сплячі бруньки. А чим більше їх прокинеться, тим більше паростків пустить картоплина. В результаті урожай з одного куща значно збільшиться.

Кільцювання

Найпростішим способом надрізання картоплі є кільцювання. Зокрема, можна просто надрізати картоплину посередині. Глибина надрізу повинна бути до 1 см. Це і називають кільцюванням картоплі.

Кербовка

Найкраще для цього методу обирати картоплю, на яких багато вічок. Однак, якщо їх немає, то надрізи треба зробити у верхній і нижній частині овоча. Глибина надрізу має становити 0,5-0,7 см.

Обидва методи дають приблизно однаковий результат. Втім, потрібно пам'ятати, що кербовку виконують не пізніше як за місяць до висадки картоплі, а надрізи в обох випадках краще обробляти золою.

Коли садити

Загалом коли ґрунт буде прогрітий до 7°C, можна починати садити картоплю. Зазвичай, коли розпускаються листочки берези, земля готова до роботи. Такий період зазвичай припадає на середину квітня - початок травня.

Ранні сорти картоплі можна саджати в перших числах травня.