Как за 5 минут почистить много молодого картофеля: простые лайфхаки

В сезон молодого картофеля хочется побаловать семью блюдами из доступного корнеплода. Однако чистка может отнять много времени.

Лайфхаком, который поможет быстро почистить молодой картофель, поделилась блоггер Юлиана под ником "uliana_85_" в TikTok .

Поможет соль

Много молодого картофеля можно почистить за 5 минут. Только важно, что картофель должен быть молодой и очень свежий. По размеру - средний или маленький.

Овощ нужно выложить в кастрюлю и засыпать солью грубого помола. После этого накрыть сверху крышкой и хорошо потрясти - за этот период картофель очистится.

В конце соль и лишнюю кожицу хорошо смойте холодной водой.

Замачивание в воде

Для того чтобы быстро почистить молодой картофель нужно положить его в кастрюлю, накрыть крышкой и дать постоять некоторое время. Затем нужно хорошенько потрясти и слить воду. При необходимости можно повторить.

Можно также положить корнеплоды в пакет, завязав его и потрясти содержимое.

Перепад температур

Хорошо поможет очистить картофель от кожуры воздействие высоких температур. Для этого необходимо залить картофель кипятком и через несколько секунд поместить картофель в ледяную воду. В результате кожура должна слезть.