ua ru
Чт, 25 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как за 5 минут почистить много молодого картофеля: простые лайфхаки

Новина українською →
Четверг 25 мая 2023 16:44
Как за 5 минут почистить много молодого картофеля: простые лайфхаки Как почистить много молодого картофеля (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В сезон молодого картофеля хочется побаловать семью блюдами из доступного корнеплода. Однако чистка может отнять много времени.

Лайфхаком, который поможет быстро почистить молодой картофель, поделилась блоггер Юлиана под ником "uliana_85_" в TikTok.

Поможет соль

Много молодого картофеля можно почистить за 5 минут. Только важно, что картофель должен быть молодой и очень свежий. По размеру - средний или маленький.

Овощ нужно выложить в кастрюлю и засыпать солью грубого помола. После этого накрыть сверху крышкой и хорошо потрясти - за этот период картофель очистится.

В конце соль и лишнюю кожицу хорошо смойте холодной водой.

Замачивание в воде

Для того чтобы быстро почистить молодой картофель нужно положить его в кастрюлю, накрыть крышкой и дать постоять некоторое время. Затем нужно хорошенько потрясти и слить воду. При необходимости можно повторить.

Можно также положить корнеплоды в пакет, завязав его и потрясти содержимое.

Перепад температур

Хорошо поможет очистить картофель от кожуры воздействие высоких температур. Для этого необходимо залить картофель кипятком и через несколько секунд поместить картофель в ледяную воду. В результате кожура должна слезть.

Раньше мы сообщали, чем отмыть руки после чистки молодого картофеля.

Также мы писали зачем надрезать картофель перед посадкой и как правильно это делать.

Читайте РБК-Украина в Google News
овоч картофель