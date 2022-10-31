Ось де не можна зберігати зубну щітку: цю помилку роблять усі
Зубна щітка - це одна з тих речей, якими ви користуєтеся щодня, і яка вимагає догляду. Дуже важливо тримати зубну щітку настільки чистою, наскільки це можливо, оскільки бактерії призводять до появи ще більшої кількості мікробів.
Про це повідомила стоматолог Уляна на своїй сторінці в Instagram.
Як правильно зберігати щітку
Не можна зберігати в тумбочках чи шухлядах
Зубна щітка має знаходитись у сухому, вентиляційному приміщені. Якщо у вас спільний санвузол, то потрібно, щоб щітки знаходились якомога далі від унітаза, тому що при спусканні води всі бактерії розлітаються. Важливо закривати кришку і забрати щітки.
Не зберігайте мокру щітку у ковпачку
Фахівець каже, що ковпачок призначений тільки для подорожей.
Зокрема, щітка має стояти вертикально і висихати самостійно, наприклад у підставках з отворами. Важливо, щоб щітки не контактували одна з одною, що запобігає розповсюдження бактерій.
Також щітки потрібно 1 раз на тиждень мити.
Змінюйте щітку кожних 3-4 місяці
За словами стоматолога, якщо людина перехворіла на ГРВІ або якимось інфекційним захворюванням, то теж потрібно придбати нову щітку.
Тримайте щітку у чистоті
Після чистки зубів, пасту необхідно ретельно змити водою і поставити її вертикально висихати у провітрювальному та сухому приміщенні.
Можна раз на тиждень ставити на кілька хвилин у розчин з хлоргексидином або розчин ополіскувача.
Можна використовувати стерилізатор для зубних щіток
Такий пристрій стерилізує засоби гігієни й бактерії і грибки не завдадуть шкоди вашій ротовій порожнині
Раніше ми повідомляли, яка зубна щітка має бути у кожного.
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