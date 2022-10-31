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Ось де не можна зберігати зубну щітку: цю помилку роблять усі

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Понеділок 31 жовтня 2022 11:13
Ось де не можна зберігати зубну щітку: цю помилку роблять усі Як не можна зберігати зубну щітку (unsplash)
Автор: Тетяна Самарук

Зубна щітка - це одна з тих речей, якими ви користуєтеся щодня, і яка вимагає догляду. Дуже важливо тримати зубну щітку настільки чистою, наскільки це можливо, оскільки бактерії призводять до появи ще більшої кількості мікробів.

Про це повідомила стоматолог Уляна на своїй сторінці в Instagram.

Як правильно зберігати щітку

Не можна зберігати в тумбочках чи шухлядах

Зубна щітка має знаходитись у сухому, вентиляційному приміщені. Якщо у вас спільний санвузол, то потрібно, щоб щітки знаходились якомога далі від унітаза, тому що при спусканні води всі бактерії розлітаються. Важливо закривати кришку і забрати щітки.

Не зберігайте мокру щітку у ковпачку

Фахівець каже, що ковпачок призначений тільки для подорожей.

Зокрема, щітка має стояти вертикально і висихати самостійно, наприклад у підставках з отворами. Важливо, щоб щітки не контактували одна з одною, що запобігає розповсюдження бактерій.

Також щітки потрібно 1 раз на тиждень мити.

Змінюйте щітку кожних 3-4 місяці

За словами стоматолога, якщо людина перехворіла на ГРВІ або якимось інфекційним захворюванням, то теж потрібно придбати нову щітку.

Тримайте щітку у чистоті

Після чистки зубів, пасту необхідно ретельно змити водою і поставити її вертикально висихати у провітрювальному та сухому приміщенні.

Можна раз на тиждень ставити на кілька хвилин у розчин з хлоргексидином або розчин ополіскувача.

Можна використовувати стерилізатор для зубних щіток

Такий пристрій стерилізує засоби гігієни й бактерії і грибки не завдадуть шкоди вашій ротовій порожнині

Раніше ми повідомляли, яка зубна щітка має бути у кожного.

Також читайте, які продукти чудово зміцнюють дитячі зуби.

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