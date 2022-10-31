Вот где нельзя хранить зубную щетку: эту ошибку делают все
Зубная щетка - это одна из тех вещей, которыми вы пользуетесь каждый день, и которая требует ухода. Очень важно держать зубную щетку настолько чистой, насколько это возможно, поскольку бактерии приводят к появлению еще большего количества микробов.
Об этом сообщила стоматолог Ульяна на своей странице в Instagram.
Как правильно хранить щетку
Нельзя хранить в тумбочках или ящиках
Зубная щетка должна находиться в сухом, вентиляционном помещении. Если у вас общий санузел, то нужно, чтобы щетки находились как можно дальше от унитаза, потому что при спуске воды все бактерии разлетаются. Важно закрывать крышку и убрать щетки.
Не храните мокрую щетку в колпачке
Специалист говорит, что колпачок предназначен только для путешествий.
В частности, щетка должна стоять вертикально и высыхать самостоятельно, например, в подставках с отверстиями. Важно, чтобы щетки не контактировали друг с другом, что предотвращает распространение бактерий.
Также щетки нужно 1 раз в неделю мыть.
Меняйте щетку каждые 3-4 месяца
По словам стоматолога, если человек переболел ОРВИ или каким-либо инфекционным заболеванием, то тоже нужно приобрести новую щетку.
Держите щетку в чистоте
После чистки зубов пасту необходимо тщательно смыть водой и поставить ее вертикально высыхать в проветривающем и сухом помещении.
Можно раз в неделю ставить на несколько минут в раствор с хлоргексидином или раствор ополаскивателя.
Можно использовать стерилизатор для зубных щеток
Такое устройство стерилизует средства гигиены и бактерии и грибки не нанесут вреда вашей полости рта.
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