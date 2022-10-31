Вот где нельзя хранить зубную щетку: эту ошибку делают все

Зубная щетка - это одна из тех вещей, которыми вы пользуетесь каждый день, и которая требует ухода. Очень важно держать зубную щетку настолько чистой, насколько это возможно, поскольку бактерии приводят к появлению еще большего количества микробов.

Об этом сообщила стоматолог Ульяна на своей странице в Instagram .

Как правильно хранить щетку

Нельзя хранить в тумбочках или ящиках

Зубная щетка должна находиться в сухом, вентиляционном помещении. Если у вас общий санузел, то нужно, чтобы щетки находились как можно дальше от унитаза, потому что при спуске воды все бактерии разлетаются. Важно закрывать крышку и убрать щетки.

Не храните мокрую щетку в колпачке

Специалист говорит, что колпачок предназначен только для путешествий.

В частности, щетка должна стоять вертикально и высыхать самостоятельно, например, в подставках с отверстиями. Важно, чтобы щетки не контактировали друг с другом, что предотвращает распространение бактерий.

Также щетки нужно 1 раз в неделю мыть.

Меняйте щетку каждые 3-4 месяца

По словам стоматолога, если человек переболел ОРВИ или каким-либо инфекционным заболеванием, то тоже нужно приобрести новую щетку.

Держите щетку в чистоте

После чистки зубов пасту необходимо тщательно смыть водой и поставить ее вертикально высыхать в проветривающем и сухом помещении.

Можно раз в неделю ставить на несколько минут в раствор с хлоргексидином или раствор ополаскивателя.

Можно использовать стерилизатор для зубных щеток

Такое устройство стерилизует средства гигиены и бактерии и грибки не нанесут вреда вашей полости рта.