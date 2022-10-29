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Ось яка зубна щітка має бути у кожного: чудово проникає у важкодоступні місця

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Субота 29 жовтня 2022 22:05
Ось яка зубна щітка має бути у кожного: чудово проникає у важкодоступні місця Як вибрати монопучкову щітку (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Мало хто користується монопучковою щіткою. Це обов’язкова річ у догляді за зубами. Про неї не всі знають, але вже після першого використання без неї не можна обійтись.

Про це повідомила стоматолог Уляна в Instagram.

Кому підійде

Монопучкову щітку розрізняються по жорсткості і довжині пучка щетинок.

За словами лікаря, монопучкова щітка 6 мм чудово:

  • чистить при шийкові ділянки зубів (ясенний край) - тут найбільше накопичується наліт, а потім утворюється камінь;
  • очищує важкодоступні місця (задні зуби). Зокрема, там де щітка добре не вичищає;
  • міжзубні проміжки - де багато залишається їжі та нальоту.

Також є щітка 9 мм. Вона ідеально підходить для:

  • брекетів;
  • імплантів;
  • протезів;
  • елайнерів.

Серед монопучкових щіток, стоматолог виділила:

  • Curaprox;
  • Тере;
  • Jordan;
  • Paro;
  • Ekulf.

Ось яка зубна щітка має бути у кожного: чудово проникає у важкодоступні місцяМонопучкова щітка для чищення зубів

Як використовувати

Використовувати такі щітки потрібно в доповнення, тобто після того, коли почистили зуби звичайною щіткою.

Необхідно просто змочити її водою і пройтись по зубам зі всіх сторін. Зазначається, що нею можна чистити з появи першого зуба.

"Цей м'якенький пучок дуже густих щетинок дарує ідеальне відчуття чистоти та гладенькі зуби на 24 години. Можна носити з собою на роботу/кафе/кіно/прогулянки й після прийому їжі чи перекусу", - йдеться у повідомленні.

Змінювати таку щітку потрібно в міру зношеності щетинок. Приблизно 1 раз в 4-5 місяців.

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