Ось яка зубна щітка має бути у кожного: чудово проникає у важкодоступні місця
Мало хто користується монопучковою щіткою. Це обов’язкова річ у догляді за зубами. Про неї не всі знають, але вже після першого використання без неї не можна обійтись.
Про це повідомила стоматолог Уляна в Instagram.
Кому підійде
Монопучкову щітку розрізняються по жорсткості і довжині пучка щетинок.
За словами лікаря, монопучкова щітка 6 мм чудово:
- чистить при шийкові ділянки зубів (ясенний край) - тут найбільше накопичується наліт, а потім утворюється камінь;
- очищує важкодоступні місця (задні зуби). Зокрема, там де щітка добре не вичищає;
- міжзубні проміжки - де багато залишається їжі та нальоту.
Також є щітка 9 мм. Вона ідеально підходить для:
- брекетів;
- імплантів;
- протезів;
- елайнерів.
Серед монопучкових щіток, стоматолог виділила:
- Curaprox;
- Тере;
- Jordan;
- Paro;
- Ekulf.
Монопучкова щітка для чищення зубів
Як використовувати
Використовувати такі щітки потрібно в доповнення, тобто після того, коли почистили зуби звичайною щіткою.
Необхідно просто змочити її водою і пройтись по зубам зі всіх сторін. Зазначається, що нею можна чистити з появи першого зуба.
"Цей м'якенький пучок дуже густих щетинок дарує ідеальне відчуття чистоти та гладенькі зуби на 24 години. Можна носити з собою на роботу/кафе/кіно/прогулянки й після прийому їжі чи перекусу", - йдеться у повідомленні.
Змінювати таку щітку потрібно в міру зношеності щетинок. Приблизно 1 раз в 4-5 місяців.
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