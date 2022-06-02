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Какие продукты укрепляют детские зубы: включите их в рацион ребенка

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Четверг 02 июня 2022 14:27
Какие продукты укрепляют детские зубы: включите их в рацион ребенка Какие продукты укрепляют здоровье зубов у детей (Коллаж РБК-Украина))
Автор: Анна Шиканова

Питание ребенка имеет огромное влияние на развитие всех систем организма, в том числе и на здоровье зубов. Поэтому важно в раннем детстве включать в рацион продукты, которые укрепляют зубы и исключить полностью те, которые ведут к частым визитам к стоматологу.

Какие продукты укрепляют детские зубы и какие их разрушают - читайте в материале ниже.

Какие продукты укрепляют зубы

Витамин С. Основной причиной возникновения заболевания десен у детей, которые приводят к разрушению зубов - это бактерии. Справиться с ними можно с помощью продуктов, которые содержат большое количество витамина С. Это апельсины, лайм, киви, дыня, папайя, клубника, сладкий перец, помидоры и батат.

Они не только помогают убивать бактерии, но еще и способствуют сохранению необходимого запаса коллагена в деснах.

После употребления цитрусовых нужно чистить зубы не ранее чем через 30 минут. Лимонная кислота может ослабить зубную эмаль и сделать зубы уязвимыми для эрозии во время чистки зубов.

Йогурты. В натуральных йогуртах содержатся пробиотики (натуральные бактерии), которые помогают бороться с плохими бактериями, зубным налетом и гингивитами. Йогурты должны быть без сахара.

Молоко и сыр. Эти продукты богаты кальцием, витамином D и фосфатами и способствуют повышению уровня pH во рту и снижению уровня кислоты. А это в разы снижает риск развития кариеса.

Кальций смешивается с зубным налетом и прилипает к зубам, что создает дополнительную защиту и укрепляет кости вокруг зубов ребенка.

Хрустящие овощи. Сырая морковка, огурцы, сельдерей, цветная капуста, стручковая фасоль и горох - это продукты для жевания, которые помогают очистить десны, удалить налет. Ребенок должен тщательно пережевывать каждый хрустящий кусочек.

Орехи и семечки. В них содержатся натуральные жиры, которые обволакивают зубы и защищают от бактерий. Масло укрепляет эмаль, делает зубы более устойчивыми к кариесу.

А в семечках содержится фолиевая кислота, которая уменьшает воспаление десен. Но нужно помнить о нормах орехов и семечек в день, так как большое количество может навредить желудку.

Жевательная резинка без сахара. Слюна, которая вырабатывается в процессе жевания, смывает зубной налет и укрепляет десна. Достаточно пожевать резинку 20 минут после еды, чтобы предотвратить кариес. Но не давайте резинки детям до 4 лет - это опасно.

Яйца. Обязательный продукт в детском рационе. В желтках содержится много витамина D, который помогает организму усваивать кальций и фосфат. А эти минералы необходимы для построения зубов и защиты зубной эмали.

Вода. Давайте детям пить обычную воду, так как это способствует нормальному слюноотделению и служит важным внутренним регулятором здоровья зубов.

Какие продукты разрушают детские зубы

У стоматологов есть свой список детских продуктов, которые они просто ненавидят. Они застревают в зубах, снижают уровень pH во рту, убивают эмаль. Если ваш ребенок съел что-то из этого списка, заставьте его сразу же почистить зубы.

  • Жевательные конфеты (даже витамины)
  • Карамель
  • Ириски
  • Газированные напитки
  • Фруктовые напитки с сиропом и высоким содержание фруктозы
  • Жевательная резинка с сахаром
  • Изюм
  • Картофельные чипсы
  • Твердые конфеты
  • Мед
  • Орехи в шоколадной глазури
  • Сдоба в большом количестве с сахаром

Напомним, ранее мы писали о том, что нельзя делать перед походом к стоматологу.

А также рассказывали о том, какие топ-5 продуктов опасны для детей.

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