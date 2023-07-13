Ось чому телефон треба завжди класти екраном донизу

Захист камери

Положення мобільного екраном донизу допоможе захистити камеру від подряпин. Також буває, що ми кладемо мобільних не на рівну та чисту поверхню, внаслідок чого ще більший ризик пошкодити камеру. А це може привести до погіршення якості фото та відео.

Уникнення перегріву

Сучасні смартфони оснащені автоматичною системою охолодження, яка спрацьовує тоді, коли пристрій цього потребує. Наприклад, якщо до системи надійде сигнал про підвищення температури до недопустимого рівня, вона спрацює та почне охолоджувати телефон.

Якщо ж класти смартфон екраном догори, тоді система охолодження не матиме змоги спрацювати. Адже замість доступу до повітря в неї буде просто якась поверхня, на яку ви поклали пристрій.

Запобігти випадковим діям в мобільному

Коли ви кладете телефон екраном вгору, наприклад, на стіл, може бути таке, що ви ненавмисно рукою натиснете на увімкнений екран. Це призведе до того, що мобільний почне виконувати якісь дії, а це може бути дуже небажано.

Якщо ж телефон лежить екраном вниз, то ймовірність випадкового натискання на екран значно знижується.

Економія заряду

Коли на телефон будуть приходити повідомлення, мобільний якщо лежатиме екраном вверх, то буде вмикатися. А якщо вниз - то ні.

Це дозволить економити заряд батареї та рідше заряджати смартфон. До того ж продовжить термін його служби.