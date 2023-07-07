Де заховати і як вберегти від злодіїв цінні речі на пляжі

Під час купання на відкритих пляжах великий ризик крадіжки особистих речей, особливо телефонів. У такому людному місці варто ефективно заховати особисті речі

Де заховати від злодіїв цінні речі - читайте нижче.

Ходіть на пляж у компанії

Так ви зможете купатися по черзі, і хтось один завжди буде поряд із вашими цінними речами.

Також можна використати старі баночки з-під лосьйону. Гроші, ключі та телефон можна заховати у порожню пляшечку з-під сонцезахисного крему чи інших засобів.

Такі баночки не привернуть увагу злодіїв.

Зробіть схованку

Можна використати звичайний пакетик - покласти у нього все найцінніше і закопати, а на місці схованки залишити розпізнавальний знак, наприклад, взуття.

Зокрема, якщо ви прийшли на пляж один і вам зовсім не хочеться залишати свої речі на березі, вам допоможе спеціальна водонепроникна сумка. Ви можете скласти всі речі в неї і сміливо йти купатися.

Утримайтеся від яскравих нарядів

Щоб не стати жертвою злодіїв, не варто одягатися яскраво, найкраще віддавати перевагу звичайному одязі. Важливо пам'ятати, що злодії оцінюють спроможність людей по одязі. Тому не варто привертати увагу.

Пластиковий контейнер

Всі коштовні речі можна покласти у пластиковий контейнер, закопати у пісок та покласти зверху свій пляжний рушник.

Якщо такий варіант з різних причин не підходить, то можна все покласти у чисті дитячі підгузки, адже крадії навряд чи захочуть копатися в них.

Також можна окремо сховати гроші у гребінці для волос, але для цього потрібно мати такий, щоб можна було прибрати верхню частину та покласти у його середину.

Взуття

Сховати цінні речі також можна у кросівках. Після того, як ви зняли взуття, їх треба покласти всередину.

Також можна використати старе взуття. Для цього треба прорізати щілину у підошві, куди можна заховати гроші або банківську картку.

Сусіди

Поширений варіант - подружитися з сусідами. Краще обрати сімейну пару з дітьми та ввічливо попросити пригледіти за вашими речами.

Зазвичай нові знайомі не відмовляють у проханні, а потім самі просять пригледіти за їх речами.