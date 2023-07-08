Як зрозуміти, що телефон скоро зламається: тривожні сигнали

Телефон для кожної людини став важливим у житті. Зокрема, смартфон може сигналізували про проблеми у роботі, тому варто вчасно їх вирішити.

Швидка втрата заряду

У справному телефоні акумулятор повинен тримати заряд довго. Якщо раніше так і було, але тепер батарея сідає все швидше. Якщо під час заряджання телефон ще й швидко нагрівається, це говорить про серйозні проблеми.

У найкращому разі доведеться міняти батарею, у найгіршому - купувати новий телефон.

Постійне відключення

Смартфон повинен вимикатись лише тоді, коли натиснута відповідна кнопка. Однак, якщо він вимикається самостійно, то це свідчить про збій у роботі. Якщо таке часто трапляється, то ймовірно з телефоном виникли серйозні проблеми.

Проблеми із сенсорною панеллю

Якщо ви натискаєте на один ярлик, а відкривається інший, або натискаєте одні літери, а набираються інші - так проявляється несправність сенсорної панелі.

До того ж якщо ігнорувати цю проблему й нічого не зробити, є велика ймовірність, що найближчим часом телефон вийде з ладу.

Здуття батареї

Поява щілини між рамкою смартфона і задньою кришкою може говорити про здуття батареї. Якщо проігнорувати це, то смартфон незабаром може раптово спалахнути.

Дорогий ремонт

Основною небезпекою непередбачуваного виведення з ладу смартфона є навіть не те, що він перестане працювати, а те, що у випадку ремонту, комплектуючі можуть бути дорогими.

Також не варто забувати, що смартфон може зламатися і не підлягати ремонту, а значить вся збережена на ньому інформація просто зникне. Краще завжди мати додатковий смартфон, навіть бюджетний, щоб застрахувати себе від таких неприємних ситуацій.