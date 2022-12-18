Ось чому собаки на одних людей гавкають, а на інших - ні

Відчуття чогось нового

Найчастішою причиною, чому собака погано реагує на незнайомця, є саме відчуття нового. Якщо собака не була соціалізована, будь-який тип контакту з незнайомцями, який представляє нові запахи, нові види та нову поведінку, може здаватися загрозливим.

Навіть якщо собака звикла до інших, невідомість все одно може викликати тривогу та невпевненість.

Часто у собак викликають таку реакцію люди з менш знайомими характеристиками, особливо коли справа стосується зовнішнього вигляду та запаху.

Собаки вважають деяких людей більш загрозливими

Люди відрізняються один від одного розміром, фізичними характеристиками та поведінкою, і все це собака може сприймати як загрозу.

До таких належать:

сонцезахисні окуляри, які заважають собаці бачити обличчя людини;

борода - з тієї ж причини;

дуже високі люди;

гучні голоси;

певні рухи тіла, особливо прямий зоровий контакт;

сильні запахи, будь то шампунь , духи, дезодорант або навіть те, що ви з’їли.

Все це може змусити собаку нервувати.

Погані спогади

Собаки можуть сприймати певні деталі та створювати асоціації з негативними спогадами. Деякі люди можуть здаватися деяким собакам небезпечнішими, тому що вони асоціюють запах або зовнішній вигляд із поганими спогадами.

Ображений і травмований пес може гавкати на людей, які нагадують йому ті сумні образи з минулого.

Задля захисту господаря

Часто собаки намагаються захистити своїх господарів, навіть якщо в цьому немає необхідності Собаки люблять захищати свою територію і своїх господарів, особливо сторожові та пастуші породи.

Тому вони можуть поводитися агресивно по відношенню до будь-кого, хто "вторгається" в їх простір або діє так, як вони сприймають як загрозу своїй сім'ї.

Це може бути простий жест, наприклад надягання капелюха або відкриття парасольки. Крім того, собака може ревнувати людей, які підходять до їхніх господарів, і тому поводитися власницько.

Собаки бачать справжню природу людей

Собаки часто добре оцінюють характери, вони дійсно можуть визначити, заслуговує на довіру людина чи ні.

Собаки постійно стежать за соціальними взаємодіями і завжди з підозрою ставляться до того, як інші ставляться до їхніх господарів. Вони можуть вловлювати те, що власник думає про іншу людину і ставитися до неї так само.