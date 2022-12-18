Вот почему собаки на одних людей лают, а на других – нет

Чувство чего-то нового

Наиболее частой причиной, почему собака плохо реагирует на незнакомца, является именно ощущение нового. Если собака не была социализирована, любой тип контакта с незнакомцами, представляющий новые запахи, новые виды и новое поведение, может показаться угрожающим.

Даже если собака привыкла к другим, неизвестность все равно может вызвать тревогу и неуверенность.

Часто у собак вызывают такую реакцию люди с менее знакомыми характеристиками, особенно когда дело касается внешнего вида и запаха.

Собаки считают некоторых людей более угрожающими

Люди отличаются друг от друга размерами, физическими характеристиками и поведением, и все это собака может воспринимать как угрозу.

К таким относятся:

солнцезащитные очки, мешающие собаке видеть лицо человека;

борода – по той же причине;

очень высокие люди;

громкие голоса;

определенные телодвижения, особенно прямой зрительный контакт;

сильные запахи, будь то шампунь, духи, дезодорант или даже то, что вы съели.

Все это может заставить собаку нервничать.

Плохие воспоминания

Собаки могут воспринимать некоторые детали и создавать ассоциации с отрицательными воспоминаниями. Некоторые люди могут казаться некоторым собакам более опасными, потому что они ассоциируют запах или внешний вид с плохими воспоминаниями.

Обиженный и травмированный пес может лаять на людей, которые напоминают ему печальные обиды из прошлого.

Для защиты хозяина

Часто собаки пытаются защитить своих хозяев, даже если в этом нет необходимости. Собаки любят защищать свою территорию и своих хозяев, особенно сторожевые и пастушьи породы.

Поэтому они могут вести себя агрессивно по отношению к любому, кто "вторгается" в их пространство или действует так, как они воспринимают как угрозу своей семье.

Это может быть простой жест, например надевание шапки или открытие зонтика. Кроме того, собака может ревновать людей, которые подходят к их хозяевам, и потому вести себя владельчески.

Собаки видят подлинную природу людей

Собаки часто хорошо оценивают характеры, они действительно могут определить, заслуживает ли доверие человек или нет.

Собаки постоянно следят за социальными взаимодействиями и всегда с подозрением относятся к тому, как другие относятся к их хозяевам. Они могут улавливать то, что владелец думает о другом человеке и относиться к нему так же.