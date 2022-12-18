Вот почему собаки на одних людей лают, а на других – нет

Собаки могут проявлять агрессивное поведение, рычать и лаять на одних людей, а к другим относиться нейтрально или проявлять дружелюбие
Почему так происходит, пишет SantePlus.
Наиболее частой причиной, почему собака плохо реагирует на незнакомца, является именно ощущение нового. Если собака не была социализирована, любой тип контакта с незнакомцами, представляющий новые запахи, новые виды и новое поведение, может показаться угрожающим.
Даже если собака привыкла к другим, неизвестность все равно может вызвать тревогу и неуверенность.
Часто у собак вызывают такую реакцию люди с менее знакомыми характеристиками, особенно когда дело касается внешнего вида и запаха.
Люди отличаются друг от друга размерами, физическими характеристиками и поведением, и все это собака может воспринимать как угрозу.
К таким относятся:
Все это может заставить собаку нервничать.
Собаки могут воспринимать некоторые детали и создавать ассоциации с отрицательными воспоминаниями. Некоторые люди могут казаться некоторым собакам более опасными, потому что они ассоциируют запах или внешний вид с плохими воспоминаниями.
Обиженный и травмированный пес может лаять на людей, которые напоминают ему печальные обиды из прошлого.
Часто собаки пытаются защитить своих хозяев, даже если в этом нет необходимости. Собаки любят защищать свою территорию и своих хозяев, особенно сторожевые и пастушьи породы.
Поэтому они могут вести себя агрессивно по отношению к любому, кто "вторгается" в их пространство или действует так, как они воспринимают как угрозу своей семье.
Это может быть простой жест, например надевание шапки или открытие зонтика. Кроме того, собака может ревновать людей, которые подходят к их хозяевам, и потому вести себя владельчески.
Собаки часто хорошо оценивают характеры, они действительно могут определить, заслуживает ли доверие человек или нет.
Собаки постоянно следят за социальными взаимодействиями и всегда с подозрением относятся к тому, как другие относятся к их хозяевам. Они могут улавливать то, что владелец думает о другом человеке и относиться к нему так же.
Раньше мы писали, почему собаки вылизывают своих хозяев.
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