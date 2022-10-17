Ось на чому приготувати пиріжки, щоб вони були м'якими та апетитними: цей інгредієнт точно здивує

Якщо раніше для приготування тіста обирали кефір або сироватку, то цього разу варто спробувати додати майонез.

Знадобляться такі інгредієнти:

тепла вода - 2 склянки ;

пресовані дріжджі - 50 г або 1 ст.л.сухих (з гіркою);

цукор - 3 ст.л.;

сіль - 0,5 ч.л.;

майонез - 100 г ;

борошно - 4 склянки;

олія (для смаження).

Для начинки потрібно підготувати:

картопля з цибулею;

яблука з цукром.

Легкий спосіб приготування:

Спочатку у теплій воді потрібно розвести дріжджі, додати цукор, сіль та майонез. Все це необхідно перемішати і потроху всипати борошно, вимішуючи тісто. Далі тісто накрити рушником та поставити в тепле місце на 1 годину.

Для солоної начинки відварити картоплю, розім'яти в пюре та додати обсмажену цибулю.

Щоб зробити солодку начинку, яблука наріжте мілко та перемішайте з цукром.

Тісто поділіть на шматочки, сформуйте кружечки, всередину викладіть начинку та ліпіть пиріжки.

В кінці викладіть їх на розігріту сковорідку та смажте з кожної сторони до рум‘яного кольору.