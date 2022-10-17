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Ось на чому приготувати пиріжки, щоб вони були м'якими та апетитними: цей інгредієнт точно здивує

Як зробити м'які пиріжки (flickr)
Автор: Тетяна Самарук

Домашні пиріжки виходять дуже пишні, м'які та апетитні. Вони точно сподобаються усій родині. Однак, важливо правильно приготувати тісто, щоб вони були ніжними.

Рецептом поділились на кулінарній сторінці yout_kitchen в Instagram.

Якщо раніше для приготування тіста обирали кефір або сироватку, то цього разу варто спробувати додати майонез.

Знадобляться такі інгредієнти:

  • тепла вода - 2 склянки ;
  • пресовані дріжджі - 50 г або 1 ст.л.сухих (з гіркою);
  • цукор - 3 ст.л.;
  • сіль - 0,5 ч.л.;
  • майонез - 100 г ;
  • борошно - 4 склянки;
  • олія (для смаження).

Для начинки потрібно підготувати:

  • картопля з цибулею;
  • яблука з цукром.

Легкий спосіб приготування:

Спочатку у теплій воді потрібно розвести дріжджі, додати цукор, сіль та майонез. Все це необхідно перемішати і потроху всипати борошно, вимішуючи тісто. Далі тісто накрити рушником та поставити в тепле місце на 1 годину.

Для солоної начинки відварити картоплю, розім'яти в пюре та додати обсмажену цибулю.

Щоб зробити солодку начинку, яблука наріжте мілко та перемішайте з цукром.

Тісто поділіть на шматочки, сформуйте кружечки, всередину викладіть начинку та ліпіть пиріжки.

В кінці викладіть їх на розігріту сковорідку та смажте з кожної сторони до рум‘яного кольору.

Раніше ми повідомляли, як приготувати смачні сирні пончики за 5 хвилин.

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рецептпиріжкиеда