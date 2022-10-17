Ось на чому приготувати пиріжки, щоб вони були м'якими та апетитними: цей інгредієнт точно здивує

Домашні пиріжки виходять дуже пишні, м'які та апетитні. Вони точно сподобаються усій родині. Однак, важливо правильно приготувати тісто, щоб вони були ніжними.
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Якщо раніше для приготування тіста обирали кефір або сироватку, то цього разу варто спробувати додати майонез.
Знадобляться такі інгредієнти:
Для начинки потрібно підготувати:
Легкий спосіб приготування:
Спочатку у теплій воді потрібно розвести дріжджі, додати цукор, сіль та майонез. Все це необхідно перемішати і потроху всипати борошно, вимішуючи тісто. Далі тісто накрити рушником та поставити в тепле місце на 1 годину.
Для солоної начинки відварити картоплю, розім'яти в пюре та додати обсмажену цибулю.
Щоб зробити солодку начинку, яблука наріжте мілко та перемішайте з цукром.
Тісто поділіть на шматочки, сформуйте кружечки, всередину викладіть начинку та ліпіть пиріжки.
В кінці викладіть їх на розігріту сковорідку та смажте з кожної сторони до рум‘яного кольору.
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