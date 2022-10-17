Вот на чем приготовить пирожки, чтобы они были мягкими и аппетитными: этот ингредиент точно удивит

Если раньше для приготовления теста выбирали кефир или сыворотку, то на этот раз следует попробовать добавить майонез.

Понадобятся следующие ингредиенты:

теплая вода - 2 стакана;

прессованные дрожжи - 50 г или 1 ст.л.сухих (с горкой);

сахар - 3 ст.л.;

соль - 0,5 ч.л.;

майонез - 100 г;

мука - 4 стакана;

масло (для жарки).

Для начинки нужно подготовить:

картофель с луком;

яблоки с сахаром.

Легкий способ приготовления:

Сначала в теплой воде нужно развести дрожжи, добавить сахар, соль и майонез. Все это нужно перемешать и понемногу всыпать муку, вымешивая тесто. Затем тесто накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 1 час.

Для соленой начинки отварить картофель, размять в пюре и добавить обжаренный лук.

Чтобы сделать сладкую начинку, нарежьте яблоки мелко и перемешайте с сахаром.

Тесто разделите на кусочки, сформуйте кружочки, внутрь выложите начинку и лепите пирожки.

В конце выложите их на разогретую сковороду и жарьте с каждой стороны до румяного цвета.