Готовим вкусные творожные пончики за 30 минут: можно добавить любую начинку
Замечательным десертом к чаю станут пухлые и ароматные пончики. Они легки в приготовлении, ведь основа их - тесто. Также их можно готовить с разной начинкой.
Рецептом поделилась фудблогерка Анастасия (anny.cooking) в Instagram.
Для приготовления воздушных пончиков понадобятся следующие ингредиенты:
- яйцо - 1 шт;
- сахар - 2 ст. л;
- ванильный сахар - 10 г;
- сливочное масло - 1 ст. л ;
- сметана - 1 ст. л;
- сыр - 250 г;
- мука - 200 г;
- Разрыхлитель - 1 ч. л.
Способ приготовления:
Сначала нужно взбить яйцо с сахаром, солью и добавить растопленное сливочное масло и перемешать.
После этого добавьте сметану, творог, муку, разрыхлитель и перемешайте. Далее нужно замесить руками тесто, скатать в колбаску и порезать на 12 частей.
Шарики нужно скатать, прижать и вырезать серединку. Выложите их на противень застеленный пергаментом, сверху смажьте смесью желтка с молоком.
Рецепт вкусных пончиков (скрин с видео)
Выпекать пончики нужно 25 минут при 180 градусах.
Всего на приготовление понадобится примерно 30 минут.
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