Мягкое печенье буквально из ничего: никакого миксера и 5 минут на готовку
Шоколадное печенье можно легко и быстро приготовить буквально из ничего. Смешайте все ингредиенты и отправьте в духовку. Вам не нужен будет миксер, а готовка займет немного времени.
Рецептом поделилась известный фуд-блогер Alina FooDee.
Ингредиенты (все комнатной температуры):
- Яйцо - 1 шт.
- Соль - щепотка
- Мука - 250 г
- Сахар - 100 г
- Растительное масло без запаха - 60 г
- Вода - 50 г
- Какао - 20 г
- Ванильный сахар - 10 г
- Разрыхлитель - 1 ч. л.
Пошаговое приготовление
Смешайте яйцо, сахар, ванильный сахар, щепотку соли, воду и растительное масло.
Смешайте муку, разрыхлитель и какао.
Просейте сухие ингредиенты к жидким ингредиентам. Замесите мягкое тесто.
Сформируйте руками 20 шариков. Выложите их на пергамент. Немного прижмите каждый шарик.
Посыпьте сахарной пудрой.
Выпекайте 15 минут при температуре 180 градусов.
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