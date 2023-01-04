Ось, чому не можна спати поряд із мобільним телефоном

Чому спати з телефоном шкідливо

Ні для кого не секрет, що гаджет має певну частоту випромінювання, яке в занадто великій кількості може бути дійсно небезпечним, і тому його рекомендують уникати з багатьох причин.

У ті години, коли ми спимо, розміщення стільникового телефона поруч з нами може призвести до нічних жахів, безсоння, пробудження серед ночі тощо. Електромагнітне випромінювання спричиняє зміни в системі певних процесів саморегуляції, як-от біоритми або серцеві ритми.

Якщо вночі вам прийде повідомлення, екран смартфона яскраво засвітиться. Це призводить до почастішання пульсу, а також до зниження вироблення мелатоніну, гормону сну.

Краще вимикати всі сповіщення на телефоні перед тим, як лягаєте спати (фото: Freepik)

Крім того, сон поруч із телефоном не дає вашому мозку нормально відпочити, адже він залишається готовим відповісти на будь-які повідомлення чи дзвінки.

Дія хвиль, що випромінюються смартфоном, збільшує ризик розвитку раку або пухлини, але також підвищує ризик порушення уваги. Хоча жодне наукове дослідження поки що цього не довело.

Де класти телефон перед сном

Якщо зранку вам не повинно прокидатися від будильника, покладіть пристрій в іншій кімнаті. Так вам не доведеться вимикати всі сторонні сповіщення, які будуть на нього надходити.

Якщо будильник вам все ж потрібен, вимкніть всі інші сповіщення, а звук зменште до мінімального. До того ж не менш важливу роль відіграє звук, від якого ви прокидаєтеся. Оберіть щось не дуже гучне та спокійне.

Оптимальною відстанню для телефона стане щонайменше один метр. У жодному разі не кладіть телефон під подушку, тому що все, що буде на нього приходити, викликатиме в організму стрес і порушуватиме фазу сну.

А ще тримання гаджета під подушкою може пошкодити його через підвищену температуру.