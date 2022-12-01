Лікар розповіла, коли потрібно їсти та лягати спати, щоб справді виспатися

Мало що в житті так виснажує, як безсонні ночі. Сон - найбільш природний стан, який не потребує жодних зусиль. Однак, інколи людям важко заснути, а дехто навіть страждає від безсоння більшу частину життя.

В скільки годин варто лягати спати, щоб почуватися краще, розповіла терапевт Марія Тимченко в Instagram .

За словами фахівця, дії або ритуали, які допомагають людині заспокоїтися і розслабитись перед сном, називаються гігієною сну. Однак, будуть вони корисні чи шкідливі - залежить тільки від нас.

Які правила варто дотримувати щодня

Лікар радить лягати спати до 23.00, і сон має тривати не менше 7 години. Режиму сну та активності бажано дотримуватися і в вихідні та у відпустці.

Зокрема, з 23.00 до 3.00 години ночі настає глибока фаза сну. Коли люди лягають спати значно пізніше, то пропускаючи або скорочуючи цей період. Як наслідок - недосип, що призводить до поганої концентрації уваги, знервованості й поганого настрою.

Перед сном також важлива спокійна обстановка. Варто закрити штори, якщо місячне світло потрапляє в кімнату. Якщо заважає зовнішній шум - використовуйте беруши.

Також не має бути жодного холодного синього світла перед сном. Такі світло випромінюють усі гаджети. Потрібно за 2 години до сну усі електронні пристрої виключити.

"Усі гаджети, екран яких працює у синьому світловому спектрі, блокують вироблення мелатоніну. Це основний гормон, який впливає на засинання (він, до речі, більш активно виробляється взимку. Саме тому в цей період року постійно хочеться спати)", - йдеться у повідомленні.

До того ж вечеряти найкраще за 2-3 години до сну та переїдати не варто.

Окрім того, потрібно старатись вдень виходити на прогулянки. Все тому, що денне світло важливе для біологічного циклу.

Також не варто забувати про щоденний спорт, який позитивно впливає на організм.