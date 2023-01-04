Вот почему нельзя спать рядом с мобильным телефоном

Почему спать с телефоном вредно

Ни для кого не секрет, что гаджет имеет определенную частоту излучения, которое в слишком большом количестве может оказаться действительно опасным, и поэтому его рекомендуют избегать по многим причинам.

В те часы, когда мы спим, размещение сотового телефона рядом с нами может привести к ночным ужасам, бессоннице, пробуждению ночью. Электромагнитное излучение влечет за собой изменения в системе определенных процессов саморегуляции, таких как биоритмы или сердечные ритмы.

Если ночью придет сообщение, экран смартфона ярко засветится. Это приводит к учащению пульса, а также к понижению выработки мелатонина, гормона сна.

Лучше выключать все уведомления на телефоне перед тем, как ложиться спать (фото: Freepik)

Кроме того, сон рядом с телефоном не дает вашему мозгу нормально отдохнуть, ведь он остается готов ответить на любые сообщения или звонки.

Действие волн, излучаемых смартфоном, увеличивает риск рака или опухоли, но также повышает риск нарушения внимания. Хотя ни одно научное исследование пока этого не доказало.

Где класть телефон перед сном

Если утром вы не должны просыпаться от будильника, поместите устройство в другую комнату. Так вам не придется выключать все посторонние уведомления, которые будут на него поступать.

Если же будильник вам нужен, выключите все остальные уведомления, а звук убавьте до минимального. К тому же не менее важную роль играет звук, от которого вы просыпаетесь. Выберите что-нибудь не очень громкое и спокойное.

Оптимальным расстоянием для телефона станет не менее одного метра. Ни в коем случае не кладите телефон под подушку, потому что все, что будет на него приходить, будет вызывать у организма стресс и нарушать фазу сна.

А еще держание гаджета под подушкой может повредить его из-за повышенной температуры.