Ось чому не можна фотографувати сплячих людей

Звідки взявся забобон

Забобони, пов'язані з фотографуванням сплячої людини, мають кілька історичних пояснень, які формувалися протягом століть.

Одне з найдавніших пояснень походить з ісламської традиції, де згідно з законами Шаріату, заборонено зображувати людське обличчя. Вважалося, що створення таких зображень є спробою повторити те, що створив Бог, що недопустимо. Тому в ісламських культурах досі негативно ставляться до портретів, скульптур та фотографій, зокрема й сплячих людей.

Ще одне пояснення виникло в Європі у XIX столітті, коли фотографія стала доступною заможним людям. У той час було заведено робити фотографії померлих як пам'ять для родини.

Часто небіжчика фотографували в позі сплячого, а іноді навіть розміщували його серед живих домочадців. Ця традиція могла викликати у людей страх, що фотографування сплячої людини може бути передвісником смерті.

Морально-етичний аспект

Морально-етична частина цього питання є очевидною для багатьох. Спляча людина не контролює свій вираз обличчя або положення тіла, тому фотографії можуть вийти невдалими чи навіть принизливими. Такий знімок може бути сприйнятий як образа, якщо його зробили без відома або дозволу, оскільки це порушує особисті межі.

Особливо негативно ставляться до ситуації, коли подібні фотографії викладаються на загальний огляд, що може спричинити неприємні емоції та роздратування. Важливо пам'ятати, що повага до приватності іншої людини повинна залишатися на першому місці.

Релігія та біоенергетика

У релігійних ученнях стверджується, що кожна людина має душу, яка є важливою частиною її буття. З іншого боку, біоенергетики вірять в існування енергетичного поля, яке захищає людину. Це поле, або аура, простягається приблизно на один метр від тіла, але під час сну воно значно слабшає.

Наші предки вважали, що під час сну душа покидає тіло і вирушає в подорожі, залишаючи людину беззахисною. З думки релігії, саме у цей час людина втрачає захист свого ангела-охоронця, через що злі духи можуть зашкодити їй.

Незалежно від того, як ми трактуємо захисну силу - як душу чи біоенергетичне поле, - зрозуміло, що уві сні цей захист стає слабшим. Тому психічний стан і здоров’я сплячої людини можуть опинитися під загрозою, і фотографування в цей момент може мати негативний вплив.

Містичні причини

Здавна люди боялися пристріту та псування, тому вірили, що чаклуни можуть використати фотографію, щоб навести шкоду. Фотографування людини під час сну спрощує цей процес, адже сплячий має ослаблену енергетику. Особливо це стосується дітей, у яких захист ще слабший, тому біоенергетики радять уникати публікації таких знімків у соціальних мережах.

Ще одна забобонність пов’язана з душею. Забобонні люди вірили, що якщо сфотографувати людину, доки її душа витає в інших світах, це може призвести до небезпеки. Якщо спляча людина прокинеться від клацання фотоапарата, коли її душа не повернулася, це може призвести до її смерті.

Похмурі асоціації з фотографуванням померлих породили забобони про зображення людей із заплющеними очима. Спляча людина на нечіткому знімку може виглядати як померла, що, на думку забобонних людей, вказує на можливу хворобу або навіть наближення смерті.