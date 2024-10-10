Чи можна підіймати на вулиці дрібну монету: забобони про гроші

Питання про те, чи можна підіймати знайдені на вулиці дрібні монети, викликає багато суперечок і тлумачень у народних повір’ях. Одні вважають це даром удачі, а інші застерігають від можливих неприємностей.

РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, чому не можна підіймати дрібні гроші на вулиці та які наслідки можуть бути.

Чому не можна підіймати гроші з землі

Підбирати гроші на вулиці здавна вважалося небезпечним, адже вони могли бути не просто загубленими, а спеціально залишеними для передачі біди чи нещастя. За давніми забобонами, монети та купюри часто "заряджали" на лихо, хвороби або фінансові труднощі, передаючи їх тому, хто підніме гроші.

Існує прикмета, що якщо ви ще не дійшли до стану крайньої нужди, коли немає навіть за що купити хліба, то краще не підбирати монетку, знайдену на землі. Вважається, що вона може бути більш потрібна комусь іншому.

Інші ж тлумачення рекомендують навпаки - завжди підіймати знайдену копійку, схиляючись перед нею у низький уклін і дякуючи Господу за такий дар. Вважається, що це благословення, яке потрібно прийняти з вдячністю.

Ще одне повір’я каже, що якщо монета лежить орлом догори, вона принесе удачу, і її слід підняти. Якщо ж вона лежить решкою, краще пройти повз, щоб уникнути негативу.

Також існує рекомендація - знайдену монету не варто класти в кишеню, щоб не притягнути неприємностей. Краще віддати її жебракові. Це, за віруваннями, поверне удачу та щастя у ваше життя.

Які гроші не слід підіймати

Коли йдеться про підбір грошей на вулиці, варто знати, в яких випадках це суворо заборонено. По-перше, не варто підіймати їх, якщо знайшли на перехресті, адже там часто проводять ритуали для передачі бід та хвороб. Також варто уникати великих купюр, оскільки що більший номінал, то більше негативної енергії вони можуть нести.

Звертайте увагу на такі ознаки:

Цілісність купюри: якщо вона пошкоджена або обпалена, краще її не чіпати.

якщо вона пошкоджена або обпалена, краще її не чіпати. Написи та символи: будь-які незрозумілі знаки можуть свідчити про використання в ритуалах.

Водночас якщо гроші з’являються на вашому шляху в потрібний момент, езотерики вважають це знаком підтримки від Всесвіту. Але підбирати їх треба обережно.

Як захистити себе від негативу

Якщо ви вирішили підняти знайдені гроші, важливо захистити себе від можливого негативу. Можна вимовити фрази на кшталт: "Беру гроші, а біду залишаю" або "Нехай мені на користь, а іншим на радість". Це допоможе зняти з грошей негативну енергію.

Ще один спосіб - обкурити купюру свічкою. Для цього проведіть її над полум'ям і промовте: "Вогонь, очисти ці грошики від усього поганого, нехай вони мені тільки благо приносять".

Після цього варто знати, як правильно використати знайдені гроші, щоб уникнути біди. Прикмети радять не зберігати їх довго - краще витратити на щось корисне або віддати на благодійність. Якщо ж гроші не мають жодних ознак пошкодження, можна залишити їх як талісман для залучення фінансів.