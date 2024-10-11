Думаєте, вас зурочили? Як без допомоги гадалок перевірити, чи є на вас порча

Зняття порчі самостійно в домашніх умовах можливе за допомогою простих обрядів і ритуалів, які допомагають очистити енергетичне поле. Головне — дотримуватися правил і вірити в їхню силу, щоб ефективно захистити себе від негативного впливу.

РБК-Україна (проєкт Styler) розказує як самостійно перевірити, чи є на вас порча та зняти її.

Ознаки та симптоми порчі

Щоб зрозуміти, чи на вас або на іншу людину наведена порча або пристріт, можна звернути увагу на деякі симптоми, які свідчать про негативний вплив. Ось основні з них:

Фізична втома: постійна слабкість та відсутність енергії

постійна слабкість та відсутність енергії Роздратування: дискомфорт від перебування у людних або культурних місцях, таких як музеї чи театри

дискомфорт від перебування у людних або культурних місцях, таких як музеї чи театри Творчий занепад: втрата натхнення у творчих людей

втрата натхнення у творчих людей Неспокійний сон: часті кошмари, відчуття переслідування або загрози

часті кошмари, відчуття переслідування або загрози Апатія та депресія: втрата інтересу до життя, аж до думок про суїцид

втрата інтересу до життя, аж до думок про суїцид Погіршення здоров'я: загострення хронічних хвороб або поява нових проблем

загострення хронічних хвороб або поява нових проблем Проблеми на роботі: конфлікти з колегами, втрата роботи

конфлікти з колегами, втрата роботи Фінансові труднощі: втрата грошей, крадіжки, зниження доходів

втрата грошей, крадіжки, зниження доходів Шкідливі звички: поява тяги до алкоголю, наркотиків або азартних ігор.

Ці ознаки можуть свідчити не лише про порчу, а й про звичайну втому чи стрес. Однак, якщо подібні неприємності тривають довго, варто звернути увагу на можливий негативний вплив.

Діагностика за допомогою яйця

Існують два популярні способи діагностики псування за допомогою яєць:

Яйце в склянці з водою. Свіже яйце розбивають у склянку з водою та тримають над іменем. Якщо яйце ціле, а вода чиста - негативного впливу немає. Якщо з'явилися бульбашки або нитки, це може свідчити про пристріт або псування. Якщо білок піднявся стовпами, це вказує на вплив, пов’язаний з особистим або сімейним життям. Чорні точки у білку вказують на наведені хвороби.

Свіже яйце розбивають у склянку з водою та тримають над іменем. Якщо яйце ціле, а вода чиста - негативного впливу немає. Якщо з'явилися бульбашки або нитки, це може свідчити про пристріт або псування. Якщо білок піднявся стовпами, це вказує на вплив, пов’язаний з особистим або сімейним життям. Чорні точки у білку вказують на наведені хвороби. Яйце у святій воді. Свіже яйце розбивають у склянку зі святою водою і залишають біля ліжка на ніч. Вранці перевіряють: якщо нічого не змінилося, то все нормально. Якщо вміст потемнів або з’явився неприємний запах, це може свідчити про псування.

Діагностика за допомогою свічок

Для діагностики псування за допомогою свічок використовується церковна свічка, яку ставлять у склянку з зерном або сіллю, поруч кладуть особисту річ людини.

Якщо полум’я горить рівно - все добре. Вогонь з іскрами свідчить про швидке покращення, слабке полум’я - про незначне псування або пристріт. Якщо свічка коптить, це може вказувати на сильне псування.

Інший метод - водити запаленою свічкою навколо людини. Рівне полум’я вказує на відсутність проблем, а тріск, дим чи згасання свічки можуть свідчити про наявність псування.

Визначення псування за допомогою воску

Для визначення псування за допомогою воску розтоплений натуральний віск ллють на порожню тарілку над головою людини. Коли віск застигне, аналізують фігуру: рівні форми свідчать про здоров'я та енергетичну силу, а грудочки або нерівності - про пристріт або псування. Сильний негатив вказує застиглий у вигляді гірки віск, а застаріле магічне втручання - пори та дірки.

Ще один метод - розтоплений віск виливають тонкою цівкою у воду. Рівний "млинець" або округлі форми сигналізують про відсутність псування, а криві малюнки, бульбашки та опуклості свідчать про негативний вплив.

Способи захисту від зурочення та псування

Зурочення та псування можуть виникати через заздрість, злі думки або навмисні дії інших. Щоб захиститися від подібного негативу, використовують різні обереги та ритуали, що допомагають блокувати негативну енергію та зберегти власний спокій:

Шпилька від зурочення. Приколюють на внутрішній стороні одягу або під подолом для поглинання негативу, кладуть у гаманець для фінансового захисту, промовляють захисні слова, тримаючи шпильку на лівій долоні, потемнілу шпильку закопують.

Приколюють на внутрішній стороні одягу або під подолом для поглинання негативу, кладуть у гаманець для фінансового захисту, промовляють захисні слова, тримаючи шпильку на лівій долоні, потемнілу шпильку закопують. Дзеркало. Вішають навпроти входу або носять як особистий оберіг, сережки, кулони, окуляри також виконують цю роль, уявляють дзеркало при спілкуванні з негативними людьми.

Вішають навпроти входу або носять як особистий оберіг, сережки, кулони, окуляри також виконують цю роль, уявляють дзеркало при спілкуванні з негативними людьми. Червона нитка. Зав’язують на лівому зап'ясті; використовують натуральну нитку, зав’язану близькою людиною, порвану нитку спалюють; червона хустка захищає дітей у багатолюдних місцях.

Зав’язують на лівому зап'ясті; використовують натуральну нитку, зав’язану близькою людиною, порвану нитку спалюють; червона хустка захищає дітей у багатолюдних місцях. Часник. Кладуть біля дверей або носять у кишені, промовляють захисні слова, тримаючи в руці; замінюють після висихання зубчика.

Кладуть біля дверей або носять у кишені, промовляють захисні слова, тримаючи в руці; замінюють після висихання зубчика. Сіль. Насипають у мішечок, розставляють по кутках або розчиняють у свяченій воді для очищення, промовляють захисні слова під час використання.

Насипають у мішечок, розставляють по кутках або розчиняють у свяченій воді для очищення, промовляють захисні слова під час використання. Кулак в кишені. Схрестити руки й ноги, стиснути кулак і сховати в кишеню для блокування негативу, подумки промовити: "І тобі того ж".

Використання цих оберегів і ритуалів допомагає створити захисний бар'єр від негативної енергії та збереже ваш внутрішній спокій і гармонію. Важливо пам'ятати, що головне - вірити в їхню силу і захист, а також берегти свої думки та дії, щоб не підпадати під вплив чужої негативної енергетики.