Вот почему нельзя фотографировать спящих людей

Откуда взялось суеверие

Суеверия, связанные с фотографированием спящего человека, имеют несколько исторических объяснений, которые формировались на протяжении веков.

Одно из древнейших объяснений происходит из исламской традиции, где по законам Шариата запрещено изображать человеческое лицо. Считалось, что создание таких изображений - попытка повторить то, что сотворил Бог, что недопустимо. Поэтому в исламских культурах до сих пор негативно относятся к портретам, скульптурам и фотографиям, в том числе и спящим людям.

Еще одно объяснение возникло в Европе в XIX веке, когда фотография стала доступна состоятельным людям. В то время было принято делать фотографии умерших как память для семьи.

Часто покойного фотографировали в позе спящего, а иногда даже размещали его среди живых домочадцев. Эта традиция могла вызвать у людей страх, что фотографирование спящего человека может быть предвестником смерти.

Морально-этический аспект

Морально-нравственная часть этого вопроса очевидна для многих. Спящий человек не контролирует свое выражение лица или положения тела, поэтому фотографии могут получиться неудачными или даже унизительными. Такой снимок может быть воспринят как оскорбление, если его сделали без ведома или разрешения, поскольку это нарушает личные пределы.

Особенно негативно относятся к ситуации, когда подобные фотографии выкладываются на всеобщее обозрение, что может вызвать неприятные эмоции и раздражение. Важно помнить, что уважение к конфиденциальности другого человека должно оставаться на первом месте.

Религия и биоэнергетика

В религиозных учениях утверждается, что каждый человек имеет душу, являющуюся важной частью его бытия. С другой стороны, биоэнергетики верят в существование энергетического поля, защищающего человека. Это поле, или аура, простирается примерно на один метр от тела, но во время сна оно значительно слабеет.

Наши предки считали, что во время сна душа покидает тело и уходит в путешествие, оставляя человека беззащитным. По мнению религии, именно в это время человек теряет защиту своего ангела-хранителя, из-за чего злые духи могут повредить ему.

Независимо от того, как мы трактуем защитную силу - как душу или биоэнергетическое поле, - понятно, что во сне эта защита становится слабее. Поэтому психическое состояние и здоровье спящего человека могут оказаться под угрозой, и фотографирование в этот момент может оказать негативное влияние.

Мистические причины

Издавна люди боялись сглаза и порчи, поэтому верили, что колдуны могут использовать фотографию, чтобы нанести вред. Фотографирование человека во время сна упрощает этот процесс, ведь спящий имеет ослабленную энергетику. Особенно это касается детей, у которых защита еще слабее, потому биоэнергетики советуют избегать публикации таких снимков в социальных сетях.

Еще одна суеверность связана с душой. Суеверные люди верили, что если сфотографировать человека, пока его душа витает в других мирах, это может привести к опасности. Если спящий человек проснется от щелчка фотоаппарата, когда его душа не вернулась, это может привести к его смерти.

Мрачные ассоциации с фотографированием умерших породили суеверия об изображении людей с закрытыми глазами. Спящий человек на нечетком снимке может выглядеть как умерший, что, по мнению суеверных людей, указывает на возможную болезнь или даже приближение смерти.