Ось чому коти "божеволіють", коли дивляться у вікно

Чому коти "цвіркочуть"

Якщо ви помітили, що кіт на підвіконні почав "цвіркотіти" і виляти задньою частиною тулуба, не хвилюйтеся, з вашим годованцем все гаразд.

Такі дивні звуки, що нагадують стрекотіння, - просто прояв мисливського інстинкту кота, коли він захоплений.

Кішка заманює здобич

Подібно до мисливця, який використовує спеціальні свистки для приманювання диких птахів, кіт підгукує здобич, видаючи звуки, що чимось нагадують чи то стрекотіння комах, чи то цвірінькання птахів.

Вважається, що чотирилапі спеціально підлаштовуються під своїх жертв, щоб приспати їхню пильність.

Але разом із цим тварина відчуває розчарування, оскільки є непереборна перешкода між ними - вікно. Через це кішка може тремтіти і виляти задом.

Не лякайте

У таких випадках краще постаратися заспокоїти кота. Але не варто брати його на руки, а інакше є ризик, що він може проявити агресію через те, що його місія не вдалася.

Бажано відволікти годованця ласощами, іграми або просто погладити за вушком.