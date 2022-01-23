Не игнорируйте сигналы кошек об опасности: как понять животных

Издавна наши предки верили в особую силу домашних кошек, с которыми связано много примет, порой необычных. Кошку всегда первой впускали в дом, считали, что она предупреждает об опасности и способна забрать на себя негатив.

Почему кошка должна первой заходить в дом

Наши предки верили, что коты выгоняют из дома злых духов, если они поселились там раньше хозяев.

Если дом был старый, то животное забирало на себя весь негатив, который оставили предыдущие хозяева. В новом доме, как плату за хорошую жизнь, нужно было дать "выкуп" - мощный энергетический заряд, который как раз и имеет кошка.

А в месте, где кошка уснет, ставили диван. Оно считалось "хорошим".

Другие приметы о кошках

Если кошка или кот прибились к дому, то они приносят с собой счастье и отводят беду. Если же отогнать животное, можно нажить семь лет несчастья.

А если приютить бездомного кота, наоборот, можно обрести удачу и счастье на долгие годы.

Если кошка умывается, ждите прихода гостей.

Черного котенка, который родился у вашей кошки, ни в коем случае нельзя отдавать. По приметам, он приносит удачу и счастье в дом.

Отдавать животное в добрые руки нельзя даром. Нужно взять хотя бы символическую монетку или угощение.

Как кошки предупреждают об опасности

Животное будет вести себя беспокойно, нападать на невидимую цель, бросаться на стены, если в доме завелись "потусторонние силы" Так животные пытаются вытеснить нечисть своей энергетикой.

Бывает, что в такой борьбе любимцы жертвуют своей жизнью. Именно поэтому бывает, что здоровый внешне кот вдруг умирает или навсегда покидает дом.

Если вы видите перемены в поведении кошки - она постоянно напряжена, или бывает вялой и бессильной, значит в доме происходят нехорошие вещи.

Внимательно нужно наблюдать за кошкой тем, у кого в доме есть больные

Так, например, если кошка настойчиво ложится на одно и то же место (на голову, на грудь, живот и т. п.), то следует обратить особое внимание на эти органы.

Если домашний питомец запрыгивает на кровать, где лежит больной, и начинает громко мурлыкать, то значит, что болезнь скоро отступит.

Если животное нервничает и мяукает возле больного, то о выздоровлении пока нечего и думать.

Если же кошка уходит из дома, а больной начинает резко идти на поправку, то значит, что домашний питомец забрал болезнь на себя.