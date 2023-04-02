RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вот почему коты "сходят с ума", когда смотрят в окно

Почему коты сходят с ума, когда видят в окне птицу (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Кошки очень любят сидеть на подоконнике и с любопытством наблюдать за происходящим за окном. Но стоит им завидеть вблизи дикую птичку, пухнастики начинают издавать странные звуки и содрогаться всем телом.

Узнайте, в чем причина такого поведения - в материале Styler далее.

Почему коты "стрекочут"

Если вы заметили, что кот на подоконнике начал "стрекотать" и вилять задней частью туловища, не волнуйтесь, с вашим питомцем все в порядке.

Такие странные звуки, напоминающие стрекотание, - просто проявление охотничьего инстинкта кота, когда он увлечен.

Кошка приманивает добычу

Подобно охотнику, который использует специальные свистки для приманивания диких птиц, кот подзывает добычу, издавая звуки, чем-то напоминающие то ли стрекотание насекомых, то ли чириканье птиц.

Считается, что четвероногие специально подстраиваются под своих жертв, чтобы усыпить их бдительность.

Но вместе с этим животное испытывает разочарование, поскольку есть непреодолимое препятствие между ними - окно. Из-за этого кошка может дрожать и вилять задом.

Не пугайте

В таких случаях лучше постараться успокоить кота. Но не стоит брать его на руки, а иначе есть риск, что он может проявить агрессию по той причине, что его миссия не удалась.

Желательно отвлечь питомца лакомствами, играми или просто погладить за ушком.

Ранее мы писали, почему кошки постоянно вылизывают себя.

Узнайте также, почему коты мурчат и топчут вас лапами.

Кроме того, читайте, как кошки сообщают вам об опасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
твариниживотныеКішка