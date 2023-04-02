Вот почему коты "сходят с ума", когда смотрят в окно

Кошки очень любят сидеть на подоконнике и с любопытством наблюдать за происходящим за окном. Но стоит им завидеть вблизи дикую птичку, пухнастики начинают издавать странные звуки и содрогаться всем телом.
Узнайте, в чем причина такого поведения - в материале Styler далее.
Если вы заметили, что кот на подоконнике начал "стрекотать" и вилять задней частью туловища, не волнуйтесь, с вашим питомцем все в порядке.
Такие странные звуки, напоминающие стрекотание, - просто проявление охотничьего инстинкта кота, когда он увлечен.
Подобно охотнику, который использует специальные свистки для приманивания диких птиц, кот подзывает добычу, издавая звуки, чем-то напоминающие то ли стрекотание насекомых, то ли чириканье птиц.
Считается, что четвероногие специально подстраиваются под своих жертв, чтобы усыпить их бдительность.
Но вместе с этим животное испытывает разочарование, поскольку есть непреодолимое препятствие между ними - окно. Из-за этого кошка может дрожать и вилять задом.
В таких случаях лучше постараться успокоить кота. Но не стоит брать его на руки, а иначе есть риск, что он может проявить агрессию по той причине, что его миссия не удалась.
Желательно отвлечь питомца лакомствами, играми или просто погладить за ушком.
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