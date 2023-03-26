Ось чому кішки постійно вилизують себе. Причина може здивувати

Коли кішка себе ретельно вилизує, ми хоч-не-хоч приписуємо їй таку властивість, як охайність і акуратність. Але не тільки це - причина такої поведінки.

Навіщо годованці насправді це роблять - в матеріалі Styler нижче.

Чому кішки вилизуються?

Вилизування робиться кішкою з метою догляду за шерстю. Але іноді справа не тільки в прагненні тварин до охайності.

Насправді господарю тварини турбуватися не варто. Швидше за все, жодних серйозних проблем зі здоров'ям домашнього улюбленця немає.

Постійне вилизування, окрім приведення в порядок шерсті, виступає в ролі "заспокійливого" для тварини.

Вилизування - свого роду антистрес для кішки (фото: pixabay)

Тварина так знімає стрес

Коли кішка вилизує себе, таким чином вона розслабляється і стає набагато менш агресивною.

Іншими словами, для кота догляд за вовною - це спосіб заспокоїтися і впоратися з психологічними навантаженнями, без яких не обходиться жоден годованець.

Також кішки можуть в такий спосіб зосереджуватися і роздумувати. Це свого роду компульсивна дія, яка допомагає кішці "зібратися" з думками і прийняти рішення: піти поїсти, погребти лоток чи поприставати до господаря.