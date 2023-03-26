ua ru
Вс, 26 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вот почему кошки постоянно вылизывают себя. Причина может удивить

Новина українською →
Воскресенье 26 марта 2023 21:35
Вот почему кошки постоянно вылизывают себя. Причина может удивить Зачем кошки себя вылизывают (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Когда кошка себя тщательно вылизывает, мы волей-неволей приписываем ей такое свойство, как чистоплотность и аккуратность. Но не только это - причина такого поведения.

Зачем питомцы на самом деле это делают - в материале Styler ниже.

Почему кошки вылизываются?

Вылизывание совершается кошкой с целью ухода за шерстью. Но иногда дело не только в стремлении животных к аккуратности.

На самом деле хозяину животного беспокоиться не стоит. Скорее всего, никаких серьезных проблем со здоровьем домашнего питомца нет.

Постоянная вылизка, кроме приведения в порядок шерсти, выступает в роли "успокоительного" для животного.

Вот почему кошки постоянно вылизывают себя. Причина может удивить

Вылизывание - своего рода антистресс для кошки (фото: pixabay)

Животное так снимает стресс

Когда кошка вылизывает себя, таким образом она расслабляется и становится гораздо менее агрессивной.

Другими словами, для кота уход за шерстью - это способ успокоиться и справиться с психологическими нагрузками, без которых не обходится ни один питомец.

Также кошки могут таким образом сосредотачиваться и размышлять. Это своего рода компульсивное действие, помогающее кошке "собраться" с мыслями и принять решение: пойти поесть, погрести лоток или поприставать к хозяину.

Узнайте также, почему коты мурчат и топчут вас лапами.

Кроме того, мы писали, как кошки сообщают вам об опасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
собаки тварини кішки