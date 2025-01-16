Ось чому деякі люди не можуть відростити довге волосся

Красиве довге волосся - мрія багатьох дівчат. Більшості доводиться постійно експериментувати, щоб відростити довге волосся і часто такі старання безрезультатні. На ріст волосся впливає кілька факторів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Як відбувається ріст волосся

Доктор Росс Копельман, хірург з пересадки волосся, розповів, що ріст волосся включає складний процес, що складається з чотирьох етапів.

Волосся спочатку проходить фазу анагену - активного росту, яка є найдовшою та найважливішою фазою. Р іст волосся починається в невеликих структурах, які називаються волосяними фолікулами та розташовані під шкірою.

В основі кожного фолікула лежить волосяна цибулина. Коли клітини волосяної цибулини розмножуються, вони просуваються вгору через фолікул. Коли ці клітини проходять через фолікул, вони гинуть і твердіють, утворюючи пасма волосся, які складаються з білка під назвою кератин.

Коли цей процес закінчується, волосся переходить у катагенну фазу, під час якої волосся припиняє рости, а фолікул зменшується. Після цього настає телогенова фаза спокою, коли волосся готується до випадання.

Волосся переходить у фазу екзогену, коли випадає, звільняючи місце для росту нового.

Скільки росте волосся

Фаза анагену - це те, що визначає, як довго може рости волосся. Чим довша фаза анагену, тим довше може рости кожне пасмо волосся.

Причина того, що одним вдається швидко відростити довге волосся, а іншим ні, полягає в тому, що тривалість фази значно відрізняється між людьми.

Цей етап зазвичай триває від двох до семи років. Генетика є найважливішим фактором, оскільки ДНК визначає довжину та швидкість росту волосся.

"Ваше етнічне походження також впливає на характеристики росту волосся. Наприклад, люди азіатського походження часто мають більш тривалу фазу анагену та швидше ростуть волосся порівняно з людьми африканського чи кавказького походження", - пояснив він.

Що сповільнює фазу анагену

Вік є ще одним фактором, який впливає на фазу анагену. У багатьох людей фаза скорочується, коли вони стають старшими. Ті, хто мав довге волосся в молодості, можуть виявити, що з віком неможливо відростити довше волосся.

Зазвичай чоловіки помічають різницю, коли їм за 20 років, а жінки, коли їм за 40.

Крім того, гормональні зміни, такі як ті, що відбуваються під час вагітності або менопаузи, можуть продовжити або скоротити фазу росту.

Як пришвидшити ріст волосся

Загальний стан здоров’я, харчування та рівень стресу також відіграють важливу роль у зростанні волосся.

Дотримання збалансованої дієти може пришвидшити ріст волосся. Варто включити білки, вітаміни, такі як B-комплекс, C, D та E, а також мінерали, такі як залізо, цинк і біотин.

Найкраще їсти такі продукти, як яйця, риба, листова зелень і горіхи, які багаті ключовими поживними речовинами, які сприяють здоров’ю волосся та подовжують фазу анагену.

Крім того, волосся росте найкраще, коли шкіра голови чиста та зволожена. Може допомогти відмова від агресивних шампунів і агресивних хімікатів. Ніжний масаж шкіри голови покращує кровообіг і доставку поживних речовин до волосяних фолікулів.