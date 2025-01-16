Вот почему некоторые люди не могут отрастить длинные волосы

Красивые длинные волосы - мечта многих девушек. Большинству приходится постоянно экспериментировать, чтобы отрастить длинные волосы и часто такие старания безрезультатны. На рост волос влияет несколько факторов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Как происходит рост волос

Доктор Росс Копельман, хирург по пересадке волос, рассказал, что рост волос включает сложный процесс, состоящий из четырех этапов.

Волосы сначала проходят фазу анагена - активного роста, которая является самой длинной и важной фазой. Рост волос начинается в небольших структурах, которые называются волосяными фолликулами и расположены под кожей.

В основе каждого фолликула лежит волосяная луковица. Когда клетки волосяной луковицы размножаются, они продвигаются вверх через фолликул. Когда эти клетки проходят через фолликул, они погибают и затвердевают, образуя пряди волос, которые состоят из белка под названием кератин.

Когда этот процесс заканчивается, волосы переходят в катагенную фазу, во время которой волосы прекращают расти, а фолликул уменьшается. После этого наступает телогеновая фаза покоя, когда волосы готовятся к выпадению.

Волосы переходят в фазу экзогена, когда выпадают, освобождая место для роста новых.

Сколько растут волосы

Фаза анагена - это то, что определяет, как долго могут расти волосы. Чем длиннее фаза анагена, тем дольше может расти каждая прядь волос.

Причина того, что одним удается быстро отрастить длинные волосы, а другим нет, заключается в том, что продолжительность фазы значительно отличается между людьми.

Этот этап обычно длится от двух до семи лет. Генетика является важнейшим фактором, поскольку ДНК определяет длину и скорость роста волос.

"Ваше этническое происхождение также влияет на характеристики роста волос. Например, люди азиатского происхождения часто имеют более длительную фазу анагена и быстрее растут волосы по сравнению с людьми африканского или кавказского происхождения", - пояснил он.

Что замедляет фазу анагена

Возраст является еще одним фактором, который влияет на фазу анагена. У многих людей фаза сокращается, когда они становятся старше. Те, кто имел длинные волосы в молодости, могут обнаружить, что с возрастом невозможно отрастить более длинные волосы.

Обычно мужчины замечают разницу, когда им за 20 лет, а женщины, когда им за 40.

Кроме того, гормональные изменения, такие как те, что происходят во время беременности или менопаузы, могут продлить или сократить фазу роста.

Как ускорить рост волос

Общее состояние здоровья, питание и уровень стресса также играют важную роль в росте волос.

Соблюдение сбалансированной диеты может ускорить рост волос. Стоит включить белки, витамины, такие как B-комплекс, C, D и E, а также минералы, такие как железо, цинк и биотин.

Лучше всего есть такие продукты, как яйца, рыба, листовая зелень и орехи, которые богаты ключевыми питательными веществами, которые способствуют здоровью волос и продлевают фазу анагена.

Кроме того, волосы растут лучше всего, когда кожа головы чистая и увлажненная. Может помочь отказ от агрессивных шампуней и агрессивных химикатов. Нежный массаж кожи головы улучшает кровообращение и доставку питательных веществ к волосяным фолликулам.