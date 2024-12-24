Ламкість волосся та нігтів може бути ознаками небезпечного стану

Що таке гіпотиреоз та які симптоми стану (фото: Freepik)

Коли щитовидна залоза виробляє недостатньо гормонів, необхідних для нормального функціонування організму, то виникає гіпотиреоз. Такий стан важливо вчасно виявити, адже він може становити загрозу.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про ключові симптоми, які можуть свідчити про такий стан.

Що відомо про стан та які симптоми не варто ігнорувати Гіпотиреоз виникає, коли щитовидна залоза не виробляє достатньо тиреоїдних гормонів. Цей стан також може не викликати помітних симптомів на ранніх стадіях. Загалом гіпотиреоз може проявлятися такими симптомами: постійна втома

відчуття холоду навіть у теплу погоду

постійний набір ваги

ламкість волосся та нігтів

сухість шкіри

депресія або зниження концентрації

порушення менструального циклу

погіршення памʼяті, зниження енергії і концентрації Правильний діагноз і лікування допоможе уникнути ускладнень. Чому це небезпечно Якщо гіпотиреоз не лікувати, наслідки можуть бути серйозними: розвиток цукрового діабету 2-го типу

інсулінорезистентність і підвищення рівня холестерину

атеросклероз і ризик інфарктів

остеопороз і передчасне старіння

﻿﻿погіршення памʼяті, когнітивні порушення, ризик хвороби Альцгеймера Що робити при гіпотиреозі Гормонозамісна терапія Призначається лікарем на основі результатів аналізів. Це допоможе нормалізувати рівень гормонів. Харчування За словами нутриціолога Олени Костюк, раціон при гіпотиреозі має бути збалансованим і підтримувати щитоподібну залозу. Корисні продукти: йодовані джерела: морська капуста, тріска, креветки, устриці

продукти з селеном: бразильські горіхи, яловича печінка, яйця

цинк: насіння гарбуза, устриці, нут

вітамін D: жирна риба (лосось, оселедець), яєчні жовтки, гриби

антиоксиданти: ягоди, шпинат, броколі

омега-3: лляна олія, горіхи, скумбрія Поповнення дефіцитів Обов’язково перевіряйте рівень заліза, цинку, магнію, йоду та вітаміну D. Режим Лягайте спати до 23:00. Також регулярно займайтеся фізичною активністю - піші прогулянки, плавання чи йога. В результаті вага стабілізується без виснажливих дієт, енергія повертається і поліпшиться якість сну. До того ж шкіра стане зволоженою, волосся і нігті - міцними.