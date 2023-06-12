Ось для чого вивели породи мініатюрних собак. Мало хто знає правду

Породи мініатюрних "іграшкових" собак, на кшталт чихуахуа, були виведені не для того, щоб тішити господарів.
Яка справжня місія цих домашніх тварин - в матеріалі Styler далі
Наші предки були більш практичними, ніж ми, через суворіші умови життя. Тому пояснити появу "іграшкових" собак важко виключно потребою в розвагах.
Чотирилапі мали виконувати якусь функцію: охорона, полювання, випасання худоби. Яке ж завдання було, наприклад, у крихітних чихуахуа?
Насправді, все просто - маленькі собаки теж були мисливцями. Але на маленьку здобич: мишей чи щурів, які надокучали людям, знищуючи врожай чи розносячи інфекції.
Через те, що відмінні риси мініатюрних песиків - це агресивність і невичерпна енергія, у пронирливих гризунів практично немає шансів на втечу.
З того часу минуло багато років, і справжнє призначення мініатюрних собак було забуте. Зараз іграшкові породи собак стали нашими компаньйонами, а свої мисливські навички вони виявляють в полюванні хіба що за своїм хвостом.
Чихуахуа
Історія розвитку породи досить заплутана, проте з фольклору, археологічних розкопок можна припустити, що предки чихуахуа походять з доколумбових часів і є найдавнішою американською породою собак.
"Сучасні" чихуахуа були виявлені в 1850 році в старих руїнах близько Каса Гранде в мексиканському штаті Чивава (звідси й назва). Штат межує з американськими Техасом, Аризоною та Нью-Мексико, звідки сучасна порода почала своє розповсюдження по світу.
Крихітні чихуахуа насправді мисливці (фото: pixabay)
Празький крисарик
Празький крисарик - справжній чеський ловець щурів, що колись ніс службу охорони царського майна від гризунів на рівні з котами. Цей міні-мисливець визнаний Міжнародною Кінологічною Федерацією FCI лише у 2019 році. Інші назви - ратлик, лібенська серночка.
Чеські кінологи стверджують, що це одна з найдавніших чеських порід. Перші згадки про них знаходять у працях історика Ейнхарда, що відносяться до VIII-IX століть.
Ратлик - мініатюрний, з гармонійною будовою тіла. Зовні дещо схожий з той-тер'єром, проте має власні екстер’єрні особливості. Попри маленький зріст, він дуже активний, невтомний.
Празький крисарик дуже веселий і активний (фото: pixabay)
Схіпперке (Шипперке)
Цей песик трохи більший за чихуахуа і крисарика, але також служив в якості мисливця за гризунами. Вивели його в Бельгії, й історія схіпперке починається в XVII столітті.
Тоді він був улюбленим собакою робітників і шевців кварталу Сен-Жері в Брюсселі. Вони змагалися між собою, прикрашаючи своїх собак химерними мідними нашийниками.
Порода була відома як мисливець на мишей, щурів, кротів та інших шкідників.
Цуценята шипперке дуже милі (фото: tvaryny)
Рекордсменкою серед собак, що нині живуть, є чихуахуа на прізвисько Перл. Вона народилася в Орландо (Флорида, США) 1 вересня 2020 року і важила усього 28 грамів при появі на світ.
Зараз дворічний песик має довжину всього 12,7 см - менший за доларову банкноту. Вага Перл всього 553 грами.
Крихітка Перл любить прикраси (фото: Daily Mail)
Цікаво, що вона є племінницею попередньої рекордсменки Міллі, яка мала зріст 9,65 см. На жаль, вона вже померла, поступившись місцем в Книзі рекордів своїй родичці.
Тим не менш Перл не претендує на звання найменшої собаки, яка коли-небудь жила. Тому що це був карликовий йоркширський тер'єр на ім'я Сільвія, який мав зріст 7,11 см.
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