Вот для чего вывели породы миниатюрных собак. Мало кто знает правду

Зачем людям понадобились маленькие собачки

Наши предки были более практичными, чем мы, из-за более суровых условий жизни. Поэтому объяснить появление "игрушечных" собак трудно исключительно потребностью в развлечениях.

Четвероногие должны были выполнять какую-то функцию: охрана, охота, выпас скота. Какая же задача была, например, у крошечных чихуахуа?

На самом деле, все просто - маленькие собаки тоже были охотниками. Но на маленькую добычу: мышей или крыс, которые надоедали людям, уничтожая урожай или разнося инфекции.

Из-за того, что отличительные черты миниатюрных собачек - это агрессивность и неисчерпаемая энергия, у пронырливых грызунов практически нет шансов на побег.

С тех пор прошло много лет, и настоящее предназначение миниатюрных собак было забыто. Сейчас игрушечные породы собак стали нашими компаньонами, а свои охотничьи навыки они проявляют в охоте разве что за своим хвостом.

Какие минипороды считаются самыми древними охотниками

Чихуахуа

Рост - не зафиксирован стандартом, зависит от других пропорций тела.

Вес - 0,5-3 кг.

История развития породы довольно запутана, однако из фольклора, археологических раскопок можно предположить, что предки чихуахуа происходят с доколумбовых времен и являются древнейшей американской породой собак.

"Современные" чихуахуа были обнаружены в 1850 году в старых развалинах около Каса Гранде в мексиканском штате Чивава (отсюда и название). Штат граничит с американскими Техасом, Аризоной и Нью-Мексико, откуда современная порода начала свое распространение по миру.

Крошечные чихуахуа настоящие охотники (фото: pixabay)

Пражский крысарик

Рост - 20-23 см.

Вес - 2,2- 2,6 кг.

Пражский крысарик - настоящий чешский ловец крыс, когда-то несший службу охраны царского имущества от грызунов на уровне с котами. Этот мини-охотник признан Международной Кинологической Федерацией FCI только в 2019 году. Другие названия - ратлик, либенская серночка.

Чешские кинологи утверждают, что это одна из самых древних чешских пород. Первые упоминания о них находят в трудах историка Эйнхарда, относящихся к VIII-IX векам.

Ратлик - миниатюрный, с гармоничным телосложением. Внешне несколько схож с той-терьером, однако имеет собственные экстерьерные особенности. Несмотря на маленький рост, он очень активен, неутомим.

Пражский крысарик очень весел и активен (фото: pixabay)

Схипперке (Шипперке)

Высота в холке - 22-33 см,

Вес может быть до 10 кг.

Эта собачка чуть больше чихуахуа и крысарика, но также служила в качестве охотника за грызунами. Вывели его в Бельгии, и история схипперке начинается в XVII веке.

Тогда он был любимой собакой рабочих и сапожников квартала Сен-Жери в Брюсселе. Они соперничали между собой, украшая своих собак причудливыми медными ошейниками.

Порода была известна как охотник на мышей, крыс, кротов и других вредителей.

Щенки шипперке очень милые (фото: tvaryny)

Рекордсмен среди самых маленьких имел рост чуть более 7 см в холке

Рекордсменкой среди ныне живущих собак является чихуахуа по кличке Перл. Она родилась в Орландо (Флорида, США) 1 сентября 2020 года и весила всего 28 грамм при появлении на свет.

Сейчас двухлетняя собачка имеет длину всего 12,7 см - меньше долларовой банкноты. Вес Перл всего 553 грамма.

Крошка Перл любит украшения (фото: Daily Mail)

Интересно, что она племянница предыдущей рекордсменки Милли, которая имела рост 9,65 см. К сожалению, она уже умерла, уступив место в Книге рекордов своей родственнице.

Тем не менее Перл не претендует на звание самой маленькой собаки, которая когда-либо жила. Потому что это был карликовый йоркширский терьер по имени Сильвия, который имел рост 7,11 см.